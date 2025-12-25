Έφυγε από τη ζώη σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τις εμφανίσεις του στις τηλεοπτικές κωμωδίες «Τα φιλαράκια», «The Middle», «Ed» και «Marvin Marvin». Ο Φιν πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο ηθοποιός έδινε πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αγάπη του για το κολεγιακό ποδόσφαιρο, αλλά και για την ομάδα NFL Chicago Bears. Στο ίδιο μήνυμα, οι οικείοι του ανέφεραν: «Ζητούν επίσης από όλους να είναι καλοί, να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν τη ζωή κάποιου λίγο πιο εύκολη και να δείχνουν αποφασιστικότητα. Αυτό θα ήθελε και ο Πατ».

Ο Πατ Φιν είχε σταθερή επαγγελματική παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στα πρώτα του βήματα υπήρξε μέλος της θρυλικής αυτοσχεδιαστικής ομάδας Second City, όπου συνεργάστηκε με τον Κρις Φάρλεϊ.

Τα τελευταία χρόνια, ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του ήταν αυτός του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα Bill Norwood στη σειρά «The Middle», την οικογενειακή κωμωδία του ABC που προβλήθηκε από το 2009 έως το 2018. Ο Norwood ήταν ένας καλοπροαίρετος αλλά εκκεντρικός γείτονας της οικογένειας Heck, γύρω από την οποία περιστρέφεται η πλοκή της σειράς. Παράλληλα, στη ζωντανή σειρά της Nickelodeon «Marvin Marvin» (2012–2013), ο Φιν ενσάρκωσε τον πατέρα μιας οικογένειας που φιλοξενούσε έναν έφηβο εξωγήινο από άλλον πλανήτη.

Η καριέρα του περιλάμβανε επίσης πολυάριθμες guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «Seinfeld», «Friends», «Curb Your Enthusiasm», «The Goldbergs», «Two Broke Girls», «Yes, Dear» και «The Bernie Mac Show». Στη μεγάλη οθόνη συμμετείχε σε ταινίες όπως «Dude, Where’s My Car», «Funky Monkey», «I Love You, Beth Cooper», «It’s Complicated» και «Selfie Dad». Επιπλέον, εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες των H&R Block, DiGiorno Pizza και Toyota, καθώς και στην εμβληματική καμπάνια της γαλακτοβιομηχανίας «Got Milk».

Ο Πατ Φιν γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε στο Wilmette του Ιλινόις. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Marquette το 1987, αποκτώντας πτυχίο στη ρητορική. Σύμφωνα με το Variety, κατά τα φοιτητικά του χρόνια ήταν συμμαθητής και συμπαίκτης στο ράγκμπι με τον Κρις Φάρλεϊ, ο οποίος γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο «Saturday Night Live» και στον κινηματογράφο, προτού πεθάνει το 1997 από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ντόνα Κρόουλι Φιν, καθώς και τα τρία τους παιδιά: την Κάσσιντι, την Κέιτλιν και τον Ράιαν.

Με πληροφορίες από: People