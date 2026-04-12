Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Η κηδεία του Τάσου Ράμση θα γίνει την Τρίτη του Πάσχα.

«Ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλά άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram: «Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου, αλλά άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές. Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα. Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης. Ήταν μια από τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγός του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθια θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».

Ποιος ήταν ο Τάσος Ράμσης

Ο Τάσος Ράμσης γεννήθηκε στη Βέροια του νομού Ημαθίας το έτος 1940. Σπούδασε στην Ιταλία στη Σχολή του Σιάρωφ που ήταν μαθητής του Στανισλάβσκι.

Έχει συμμετάσχει στις ταινίες: Ραντεβού στον Αέρα, Αρπαγή, Πέτρινα Χρόνια (1980), Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927 (1980), Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980), Η Δαιμονισμένη (1985), Ένα τανκς….στο κρεββάτι μου (1975), Στα δίχτυα του Τρόμου (1975), Ισιδώρα (1975). Επικίνδυνη Νύχτα (1974) και άλλες.