Ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση της απώλειάς του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρετώντας τον με συγκινητικά λόγια.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν συναντηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στον Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, όπου πέρασαν όμορφες στιγμές μαζί, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνάντηση.

Στο μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον χαρακτήρα και την καλλιτεχνική πορεία του εκλιπόντος, περιγράφοντάς τον ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο και έναν σημαντικό θεατράνθρωπο, που άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από τις ερμηνείες και τους αξέχαστους ρόλους του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε! Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά.. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος! Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…», έγραψε χαρακτηριστικά, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του φίλο.

Ποιος ήταν ο Τέλης Ζώτος

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια το 1941, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, συνέχισε την πορεία του στην τέχνη αποφοιτώντας από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A.). Ξεκίνησε τη θεατρική του διαδρομή δίπλα στον σπουδαίο Δημήτρη Ροντήρη και πολύ σύντομα η αγάπη και το ταλέντο του για το θέατρο τον οδήγησαν σε μια διεθνή πορεία, με παραστάσεις σε σημαντικά θέατρα του κόσμου.

Υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος το ελληνικό και ξένο θεατρικό ρεπερτόριο, συνεργαζόμενος από το 1967 με σημαντικούς θιάσους και συμμετέχοντας σε σπουδαίες παραγωγές. Ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική του πορεία κατείχαν οι ερμηνείες του σε έργα του «Θεάτρου της Δευτέρας» της ΕΡΤ, όπου πρωταγωνίστησε σε περίπου δεκαπέντε θεατρικά έργα.

Η παρουσία του υπήρξε εξίσου σημαντική στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, παρουσίασε τηλεοπτικά παιχνίδια, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του συνόδευσε πλήθος ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Γ. Πετρίτση. Στο ραδιόφωνο υπήρξε ηθοποιός, παρουσιαστής και παραγωγός, συνεργαζόμενος με την ΕΡΤ και τον Jeronymo Groovy.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, υπήρξε άνθρωπος με έντονο ενδιαφέρον για την πολιτιστική δημιουργία και την εκπαίδευση. Δίδαξε Θεατρική Αγωγή στο Κεντρικό Ωδείο, ενώ υπηρέτησε τον πολιτισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Βριλησσίων, ως πολιτιστικός εκπρόσωπος την περίοδο 1990-1996 και αργότερα ως έφορος πολιτιστικών από το 2003.

Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και αραβικά, κουβαλώντας μέσα του τις εμπειρίες και τις εικόνες μιας ζωής γεμάτης ταξίδια, δημιουργία και πολιτισμό.

Ο Τέλης Ζώτος αφήνει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή και μια παρακαταθήκη προσφοράς στην τέχνη και τον πολιτισμό.