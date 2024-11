Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Τόνι Τοντ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον ομώνυμο δολοφόνο στις ταινίες «Candyman».

Ο Αμερικανός ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη (6.11.2024) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του. Δεν γνωστοποίησαν την αιτία θανάτου του.

Ο Τοντ υποδύθηκε τον δολοφόνο τόσο στην αρχική ταινία τρόμου «Candyman» του 1992 όσο και στο σίκουελ του 2021.

Ωστόσο, είχε ήδη εντυπωσιάσει με την ερμηνεία του ως ο εθισμένος στην ηρωίνη λοχίας Γουόρεν στο δράμα του Όλιβερ Στόουν «Platoon».

Με περισσότερες από 240 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συμμετοχές σε τέσσερις δεκαετίες, ο Τοντ είχε ρόλους στα «21 Jump Street», «Night Court», «MacGyver», «Matlock», «Jake and the Fatman», «Law & Order», «The X-Files», «NYPD Blue», «Beverly Hills 90210», «Xena: Warrior Princesss», «Murder, She Wrote», «Star Trek: The Next Generation», «Deep Space Nine» και «Voyager», μεταξύ άλλων.

Ωστόσο ο ρόλος που ο Τοντ σκόρπισε τον τρόμο στο κοινό ήταν ως Candyman, το αιμοδιψές φάντασμα ενός σκλάβου του 1800 που λιντσαρίστηκε αφού ερωτεύτηκε μια λευκή γυναίκα και το οποίο κλήθηκε τυχαία από τον τάφο από έναν σκεπτικιστή μεταπτυχιακό φοιτητή του Σικάγο που έγραφε διατριβή για τους αστικούς θρύλους και τη λαογραφία.

Γεννήθηκε το 1954 στην Ουάσινγκτον. Σπούδασε στα “University of Connecticut” και “Eugene O’Neill National Theatre Institute”. Εκτός από την εργασία του ως ηθοποιός κινηματογράφου έχει και θεατρικές εμφανίσεις. Επίσης συμμετέχει λόγω της αξιοπρόσεκτης φωνής του ως αφηγητής σε ταινίες και τρέιλερ. Τελευταία… έδωσε τη φωνή του στον Venom στην ταινία Spiderman 2.

Fascinating horror movie facts that you probably didn’t know 🩸

A thread 🧵

1. The bees in “Candyman” (1992) are real, including the ones in Tony Todds’s mouth. The actor agreed to the stunt on the condition he would receive $1,000 for every bee sting he endured, which ended up… pic.twitter.com/vHBufbPmNP

— Creepy.org (@creepydotorg) July 6, 2024