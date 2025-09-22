Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη (23/9) στο Γ’ κοιμητήριο Αθηνών, στην Νίκαια.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος, Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου… Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν έως τα 74 του χρόνια…Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε στο Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».