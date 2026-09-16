Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, ο καθηγητής Charles K. Williams II, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου. Την είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που εξέφρασε τη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και ιδιαίτερα στους συναδέλφους του από τις ανασκαφές της Κορίνθου.

Διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με συνεχή και ενεργό προσφορά στο ίδρυμα για 64 ολόκληρα χρόνια, ο Charles K. Williams II υπήρξε σπουδαίος φιλέλληνας -πρόσφατα είχε πολιτογραφηθεί και Κορίνθιος- καθώς και γενναιόδωρος φιλάνθρωπος.

Ο Charles Williams πρωτοήρθε στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα το 1962 ως Student Associate Member. Στη συνέχεια έλαβε την υποτροφία των Ανασκαφών Κορίνθου (1963/4) και ακολούθως την υποτροφία Gorham Phillips Stevens (1964-1966). Η σχέση του με τη Σχολή παρέμεινε στενή μέχρι και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, καθώς εργαζόταν πάνω στη δημοσίευση για τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες της Κορίνθου και το ιστορικό τους πλαίσιο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Σχολής.

Ως διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου από το 1966 έως το 1997, ο Williams εξερεύνησε σχεδόν κάθε σημείο του μεγάλου και περίπλοκου αυτού αρχαιολογικού χώρου, καλύπτοντας περιόδους από την Εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη Φραγκοκρατία. Κάθε φθινόπωρο καθοδηγούσε τους φοιτητές της Σχολής σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κορινθία και την Αργολίδα, ενώ την άνοιξη παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση στις τεχνικές ανασκαφής. Η εκπαίδευση αυτή δεν αφορούσε μόνο μελλοντικούς αρχαιολόγους πεδίου, αλλά και κλασικούς φιλολόγους και ιστορικούς της αρχαιότητας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιολογούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Παράλληλα, προσέφερε θερμή και υποστηρικτική υποδοχή σε καταξιωμένους ερευνητές από όλο τον κόσμο που πραγματοποιούσαν μελέτες στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σχολής, υπήρξε ο κύριος (αλλά σχεδόν πάντα ανώνυμος) ευεργέτης των Ανασκαφών της Κορίνθου. Εξασφάλισε ένα σημαντικό κληροδότημα για το σύνολο του ανασκαφικού έργου, χρηματοδότησε υποτροφίες για δεκάδες φοιτητές και ερευνητές και πρόσφερε τα τρία κτίρια της ανασκαφικής έδρας, τα οποία σχεδίασε ο ίδιος ως εκπαιδευμένος αρχιτέκτονας. Πρόσφατα, χρηματοδότησε τη δημιουργία δύο υπερσύγχρονων κτιρίων για τη χρήση τους ως αποθήκες και εργαστήρια, όπου χιλιάδες θραύσματα ρωμαϊκών τοιχογραφιών, τα οποία είχε ανασκάψει ο ίδιος δεκαετίες νωρίτερα, συντηρούνται και ανασυνθέτονται.

Ο Williams επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και για τη λειτουργία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το 1997 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και υπηρέτησε ως πρόεδρος από το 2002 έως το 2011. Ως επικεφαλής στην Επιτροπή Γενικού Σχεδιασμού (2007-2012), οδήγησε στην ανακαίνιση και επέκταση ολόκληρων των εγκαταστάσεων της Σχολής στην Αθήνα. Σε αναγνώριση της προσφοράς του προς το ίδρυμα και τους φοιτητές του, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής τον τίμησε με το Βραβείο «Αριστεία» το 2016.

Ο Charles Williams ήταν ένας σεμνός άνθρωπος που απέφευγε την περιττή δημοσιότητα. Ολόκληρη η κοινότητα της Σχολής τον αναγνώριζε ως μια εμβληματική προσωπικότητα, έναν από τους σπουδαιότερους επιστήμονες, δασκάλους και ευεργέτες της, όπως τονίζει η ίδια ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν οι William T. Loomis, πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων, Kathleen M. Lynch, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Bonna D. Wescoat, διευθύντρια της Σχολής και George T. Orfanakos, εκτελεστικός διευθυντής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ