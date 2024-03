Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, ο πρώτος νοτιαμερικανός άνδρας που κέρδισε Όσκαρ 2ου ανδρικού ρόλου.

Τα αίτια του θανάτου του, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο ηθοποιός κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο χάρη στο ρόλο που υποδύθηκε στην ταινία «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν», μόλις λίγα χρόνια αφότου είχε κερδίσει ένα Emmy για την συμμετοχή του στο «Roots».

Ο Γκόσετ ήταν επίσης γνωστός και για τον ρόλο του ως συνταγματάρχης Τσάπι Σινκλέρ στη σειρά ταινιών Iron Eagle (1986-1995).

Το ντεμπούτο του στη σκηνή έγινε σε ηλικία 17 ετών, σε μια σχολική παραγωγή του You Can’t Take It with You όταν ένας αθλητικός τραυματισμός οδήγησε στην απόφαση να παρακολουθήσει ένα μάθημα υποκριτικής.

