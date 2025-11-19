Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ο Αργύρης Ζήλος, ο σημαντικός μουσικοκριτικός, με τη μακρά πορεία του σε έντυπα και ραδιόφωνα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από την ενεργό δράση και τη δημόσια παρουσία, διατηρώντας έναν ολοένα και πιο στενό κύκλο επαφών.

Ήταν γνωστός για τη μακρόχρονη καριέρα του, την αυστηρή κριτική του και τις στήλες του σε έντυπα όπως το «Ήχος» και το «Αθηνόραμα»

Σε μια συνέντευξή του το 2021 στο περιοδικό mic είχε απαντήσει στην ερώτηση αν αισθάνεται ότι έχει αφήσει κάποια κληρονομιά..

«Εγώ; Όχι, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Παρακαταθήκη που λένε και τέτοια; Όχι. Μόνο ίσως ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί ως γραφιάς και ως ακροατής με την ποπ μουσική πιο σοβαρά από ΤΟΠ 10 ή ότι παίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό ίσως μόνο. (…) Και πάντα θα υπάρχουν 4-5-10 μυαλά σε κάθε εποχή που ακούγοντας πράγματα από το παρελθόν τα αναμορφώνουν σε κάτι σημερινό, σε κάτι προσωπικό μεν αλλά με ευρύτερο ενδιαφέρον. Και η ζωή συνεχίζεται. Αλίμονο σε μας… Αυτό ήταν; Τελειώσαμε;

Ναι, τελειώσαμε».

Αργύρης Ζήλος