Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης, σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο καταξιωμένος κιμπορντίστας και τραγουδιστής άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική rock και blues σκηνή, συνεργαζόμενος με σημαντικά συγκροτήματα και κερδίζοντας την εκτίμηση των συναδέλφων του αλλά και του κοινού.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της γενιάς του, συνδέοντας το όνομά του με ιστορικά σχήματα, όπως οι Blues Cargo, οι The Bet και οι WHY NOT. Παράλληλα, ξεχώρισε ως μέλος των The Peppers Beatles Tribute Band, του συγκροτήματος που κράτησε ζωντανή τη μουσική παρακαταθήκη των Beatles στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά με το ταλέντο και τις γνώσεις του στην επιτυχία του.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, οι The Peppers Beatles Tribute Band αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους συνεργάτη, γράφοντας:

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles. Μας έμαθες τόσα πολλά…

Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου “αυτί”, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω απ’ όλα, σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 13:30».