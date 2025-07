Ο θρύλος της ροκ, Όζυ Όσμπορν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο σταρ των Black Sabbath ανέβηκε στη σκηνή για τελευταία φορά με τους συναδέλφους του στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ.

Πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη», ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειάς του το βράδυ της Τρίτης.

Η οικογένεια δήλωσε: «Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν τα λόγια, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζυ Όσμπορν έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί.Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή. Σάρον, Τζακ, Κέλι, Έιμι και Λούις.»

Ο Ozzy , ο οποίος έγινε γνωστός ως ο Πρίγκιπας του Σκότους χάρη στις εμφανίσεις του επί σκηνής που προσέλκυσαν μια λεγεώνα οπαδών της heavy rock, έπαιξε ένα σύντομο σετ πέντε τραγουδιών επανενώνοντας τους “Black Sabbath” με τους συναδέλφους του Geezer Butler, Tony Iommi και Bill Ward, πριν από λίγες εβδομάδες, σε μία αποχαιρετιστήρια συναυλία.

Η συναυλία διαφημίστηκε ως «η καλύτερη heavy metal συναυλία όλων των εποχών» και έλαχε να είναι το κύκνειο άσμα του θρύλου της Heavy Metal.

Γεννημένος ως John Michael Osbourne στο Μπέρμιγχαμ το 1948, ο σταρ είχε μια σειρά από δουλειές, όπως εργάτης, υδραυλικός και εργάτης σε σφαγείο, αφότου παράτησε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια ακολούθησε την αγάπη του για τη μουσική αφότου άκουσε την επιτυχία των Beatles “She Loves You” το 1963.

Αφού εμφανίστηκε σε μια σειρά από σχολικά θεατρικά έργα, ο Ozzy εντάχθηκε με τον μπασίστα των Sabbath, Geezer Butler, στο πρώτο τους συγκρότημα, Rare Breed, το 1967.

Όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, το ζευγάρι επανενώθηκε στο Polka Tulk Blues μαζί με τον Tony Iommi και τον ντράμερ Bill Ward.

Το συγκρότημα αργότερα έγινε γνωστό ως Black Sabbath και συντάραξε τον κόσμο της μουσικής με τα κλαψουριστά σόλο κιθάρας τους, τους στίχους που βασίζονται στο Occult και τα φωνητικά του Ozzy.

Το 1970, το συγκρότημα απέκτησε ένα cult κοινό τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με το ομώνυμο όνομα.

Οι Black Sabbath γνώρισαν απίστευτη επιτυχία με τραγούδια όπως το Paranoid, αλλά η διχόνοια στο συγκρότημα οδήγησε στην αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους της αρχικής σύνθεσης.

Ο ίδιος ο Όζυ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1978, με μια περίοδο κατάχρησης ναρκωτικών που οδήγησε σε διαζύγιο από την πρώτη σύζυγό του, Θέλμα Μέιφερ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Τότε ήταν που γνώρισε για πρώτη φορά τη νεαρή Σάρον Άρντεν, την οποία ο Όζυ αρχικά απέρριψε, καθώς πίστευε ότι θα τον θεωρούσε «τρελό». Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Χαβάη τον Ιούλιο του 1982 προτού αποκτήσουν τρία παιδιά, την Έιμι, την Κέλι και τον Τζακ.

Με την ενθάρρυνση της Sharon και τη βοήθεια του πατέρα της, Don και μουσικού μάνατζερ, άρχισε να χαράζει μια επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Το πρωτοποριακό πρώτο του άλμπουμ, Blizzard of Ozz, το 1980, έγινε πολυπλατινένια επιτυχία χάρη στα φωνητικά του Ozzy και το μακάβριο γέλιο του στην επιτυχία Crazy Train.

Σε συνδυασμό με την τρελή περιοδεία του «Πρίγκιπα του Σκότους», στην οποία δάγκωσε το κεφάλι μιας ζωντανής νυχτερίδας, ακολούθησε μια σειρά από επιτυχημένα κομμάτια – καθιερώνοντας τον Όζυ ως θρύλο της ροκ σε όλο τον κόσμο.

Το 1992, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα δημιούργησε το αγαπημένο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ Ozzfest με τη Sharon, στο οποίο συμμετείχαν καλλιτέχνες της heavy metal που περιόδευαν στις ΗΠΑ και σε μέρος της Ευρώπης.

Ο Όζυ επέστρεψε στους Black Sabbath το 1999, με το συγκρότημα να κερδίζει ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη metal ερμηνεία για το τραγούδι Iron Man.

Αργότερα κέρδισαν το ίδιο βραβείο το 2013, μετά την κυκλοφορία του single “God Is Dead?” από το άλμπουμ 13.

Το 2001, ο Όζυ προσέλκυσε ένα εντελώς νέο κοινό αφότου εμφανίστηκε στο ριάλιτι σόου The Osbournes με την οικογένειά του.

Η πρώτη σεζόν του ήταν η εκπομπή με τις περισσότερες τηλεθεάσεις στο MTV και εκτόξευσε τον Jack και την Kelly στην κορυφή, με την τελευταία να απολαμβάνει τη δική της μουσική καριέρα.

Με την επιτυχία της οικογένειας να αυξάνεται, παρουσίασαν τα 30ά ετήσια Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία και αργότερα τα βραβεία BRIT στο Λονδίνο.

Η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά προβλήθηκε μέχρι το 2005 και απεικόνισε σπαρακτικές στιγμές για την οικογένεια – συμπεριλαμβανομένης της μάχης της Sharon με τον καρκίνο και ενός ατυχήματος που παραλίγο να σκοτώσει τον Ozzy.

Η οικογένεια αργότερα πρωταγωνίστησε στη σειρά ριάλιτι The Osbournes Want to Believe και στο ειδικό επεισόδιο The Osbournes: Night of Terror, τα οποία επικεντρώθηκαν και τα δύο σε παραφυσικές έρευνες.

Το 2006, ο Ozzy και οι υπόλοιποι Black Sabbath εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ένα χρόνο αργότερα, ο σταρ κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ μετά από έξι χρόνια, το Black Rain, ακολουθούμενο από το Scream το 2010 και το Ordinary Man το 2020.

Τα προβλήματα με την υγεία του

Ο Ozzy κέρδισε ένα ακόμη Grammy για το Patient Number 9 το 2022 και το single Degradation Rules, στο οποίο συμμετείχε ο κιθαρίστας των Sabbath, Tony Iommi.

Αλλά μετά από μια σειρά από σοβαρούς τραυματισμούς, ο Όζυ αναγκάστηκε να ακυρώσει την επερχόμενη περιοδεία του, αφού αποκάλυψε ότι «δεν ήταν σωματικά ικανός» για το απαιτούμενο ταξίδι.

Αργότερα φωτογραφήθηκε αδύναμος καθώς περπατούσε στη Νέα Υόρκη με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού.

BREAKING: Ozzy Osbourne, famed Black Sabbath frontman and heavy metal pioneer, has died. He was 76. Read more: https://t.co/u0oQwEX4va pic.twitter.com/Bt0cqGoXPB — ABC News (@ABC) July 22, 2025

Ο Όζι υπέστη τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη μετά από ένα ατύχημα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το 2019, το οποίο τον ανάγκασε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αυχένα του.

Δυστυχώς, διαγνώστηκε με Πάρκινσον την ίδια χρονιά και αποκάλυψε τα θλιβερά νέα ένα χρόνο αργότερα σε μια συγκινητική κοινή συνέντευξη με τη Σάρον.

Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει τότε στην εκπομπή Good Morning America ότι δεν μπορούσε πλέον να κρύψει τα προβλήματα υγείας του.