Πέθανε, σε ηλικία 60 ετών, ο ηθοποιός Peter Greene, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «The Mask» και «Pulp Fiction».

Ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Παρασκευής. Την είδηση έκανε γνωστή ο μάνατζέρ του. Σύμφωνα με την αστυνομία και τον μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ, ο Greene εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

BREAKING: Peter Greene, actor known for ‘Pulp Fiction’ and ‘The Mask,’ dies at 60. https://t.co/Ta2Fqxr4qF — NBC News (@NBCNews) December 13, 2025

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Έντουαρντ το βράδυ της Παρασκευής. «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Μέχρι τώρα δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια θανάτου του ηθοποιού.