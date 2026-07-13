Ο αγαπημένος ηθοποιός από τη Νέα Ζηλανδία, Σαμ Νιλ (Sam Neill), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση με δήλωσή της στο Instagram τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

«Με απέραντη θλίψη η οικογένεια (whānau) του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους καθώς διαχειρίζονται αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».

Ο Νιλ είχε διαγνωστεί το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα σταδίου 3, μια σπάνια μορφή λεμφώματος μη-Hodgkin, αφού παρουσίασε πρησμένους αδένες κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας Jurassic World: Dominion.

Αποκάλυψε ότι έδινε κρυφά μάχη με την ασθένεια έναν χρόνο αργότερα, όταν κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Did I Ever Tell You This? (Σας το είχα πει ποτέ αυτό;).

Εκείνη την εποχή, είχε δηλώσει ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, η οποία τελικά άρχισε να αποτυγχάνει, και στη συνέχεια ξεκίνησε ένα νέο φάρμακο, το οποίο, όπως είχε πει τότε, θα έπαιρνε για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Νιλ, του οποίου το μικρό όνομα είναι Νάιτζελ, γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία στις 14 Σεπτεμβρίου 1947. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία όταν εκείνος ήταν οκτώ ετών.

Αφού φοίτησε στο πανεπιστήμιο, ασχολήθηκε με την υποκριτική και εμφανίστηκε στην πρώτη του ταινία το 1971.

Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε το 1979 στην αυστραλιανή ταινία My Brilliant Career (Η λαμπρή μου καριέρα), προτού ενσαρκώσει τον Μάικλ Τσάμπερλεϊν στην ταινία Evil Angels (Κραυγή στο σκοτάδι), η οποία αφορούσε την εξαφάνιση της Αζάρια Τσάμπερλεϊν.

Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του ως συζύγου της τότε ελάχιστα γνωστής Αυστραλής ηθοποιού Νικόλ Κίντμαν στο θρίλερ Dead Calm (Κρουαζιέρα του Τρόμου) του 1989 που του άνοιξε τις πόρτες του Χόλιγουντ και τον οδήγησε στον ρόλο του Δρος Άλαν Γκραντ στην ταινία Jurassic Park του 1993.

Πηγή: nine.com.au