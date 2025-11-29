Ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας Sir Tom Stoppard, που είχε τιμηθεί με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο του «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Stoppard πέθανε ήρεμα στο σπίτι του στο Dorset, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Σε ανακοίνωσή της, η United Agents ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας συνεργάτης και φίλος, Tom Stoppard, έφυγε ειρηνικά στο σπίτι του στο Dorset, πλαισιωμένος από την οικογένειά του. Θα μείνει αξέχαστος για το έργο του—για τη λάμψη και την ανθρωπιά του—καθώς και για το πνεύμα, την αφοπλιστική του αμεσότητα, τη γενναιοδωρία του και την απέραντη αγάπη του για την αγγλική γλώσσα. Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε μαζί του και τον γνωρίσαμε».

Με μια λαμπρή καριέρα που εκτεινόταν σε κινηματογράφο, ραδιόφωνο, θέατρο και τηλεόραση, ο Stoppard υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου θεάτρου και βασικός συνεργάτης του National Theatre.

Το 1997 είχε χριστεί Ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τη συνολική προσφορά του στις Τέχνες.