Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Έλληνας κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια βαριά καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε προς την τέχνη της εικόνας.

Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και εργάστηκε αρχικά ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής.

Η σχέση του με την εικόνα ήταν βαθιά και ουσιαστική, γεγονός που αποτυπώθηκε αργότερα στις ταινίες του, όπου η φωτογραφία και η ατμόσφαιρα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Πριν στραφεί ολοκληρωτικά στη σκηνοθεσία, δραστηριοποιήθηκε σε ντοκιμαντέρ, διαφημιστικές παραγωγές και τηλεοπτικά έργα. Η εμπειρία αυτή του έδωσε τεχνική ευχέρεια και μια ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, που συνδύαζε ρεαλισμό με ποιητική διάθεση.

Συχνά αναλάμβανε πολλαπλούς ρόλους στις ταινίες του – από το σενάριο και τη σκηνοθεσία μέχρι τη φωτογραφία και την παραγωγή – γεγονός που τον έκανε να θεωρείται ένας «ολόκληρος κινηματογραφικός μηχανισμός» από μόνος του.

Ο Πανουσόπουλος ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ύφος του: ταινίες με έντονο ερωτισμό, αστική ατμόσφαιρα, χιούμορ αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη ματιά στους χαρακτήρες.

Το σινεμά του συχνά κινούνταν ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη φαντασία, εξερευνώντας τις επιθυμίες, τις εμμονές και τις σχέσεις των ανθρώπων.

Εκτός από τις ταινίες του, ο Πανουσόπουλος εργάστηκε και σε άλλους τομείς της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Συμμετείχε σε σημαντικές πολιτιστικές παραγωγές, ενώ είχε συμβάλει και σε κινηματογραφικές πτυχές μεγάλων διοργανώσεων, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργός στον χώρο της διαφήμισης και της τηλεόρασης, μεταφέροντας την κινηματογραφική του αισθητική και σε αυτά τα μέσα.

Φιλμογραφία Έτος Τίτλος

1967 Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ, εγέννησε…

1972 Παρασκευή 9 Αυγούστου

1979 Ταξίδι του μέλιτος

1981 Οι απέναντι

1985 Μανία

1989 Μ’ αγαπάς

O καφές

1995 Ελεύθερη κατάδυση

2001 Μια μέρα τη νύχτα

2004 Τεστοστερόνη

2018 Σ’ αυτή τη χώρα κάνεις δεν ήξερε να κλαίει

Τα έργα του προβλήθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ και αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό, ενώ αρκετές φορές αποτέλεσαν αντικείμενο αφιερωμάτων και κινηματογραφικών αναλύσεων.