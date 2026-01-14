Θλίψη επικρατεί στην ΕΡΤ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αλεξάνδρα Δουβαρά με δάκρυα στα μάτια της, είπε το δικό της αντίο στον φίλο και συνάδελφό της που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για αρκετά χρόνια.

«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου, ενός συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

