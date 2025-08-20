Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Ευτύχης Μπιτσάκης.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Ο Ευτύχης Μπιτσάκης γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στη Θεωρητική Φυσική και τη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Ανακηρύχθηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας στο Paris VIII και διδάκτορας Φιλοσοφίας των Επιστημών της Επικράτειας της Γαλλίας.

Δίδαξε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Paris XI (Orsay) και Φιλοσοφία των Επιστημών στο Paris VIII, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1976 εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Το 1981 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα, ως υφηγητής Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δίδαξε επί έξι χρόνια τη Φιλοσοφία των Φυσικών Θεωριών.

Ιδιαίτερα ενεργός στον επιστημονικό διάλογο, είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του σεμιναρίου «Θεμέλια των Επιστημών» (1977 – 1982), ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων. Υπήρξε ιδρυτής του περιοδικού Σύγχρονα Θέματα, μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού Διαλεκτική και, από το 1992, εκδότης του περιοδικού Ουτοπία.

Η πολιτική του δράση

Η ζωή του συνδέθηκε στενά και με την πολιτική δράση. Ως μαθητής συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Στα χρόνια του Εμφυλίου καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για την πολιτική του δράση, ενώ το 1967, όταν εκδηλώθηκε η δικτατορία, βρισκόταν ήδη στο Παρίσι. Από εκεί ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δραστηριότητα στη Δυτική Ευρώπη.

Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και αργότερα εντάχθηκε στο Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ) για την κομμουνιστική απελευθέρωση, παραμένοντας μέχρι τέλους ενεργός στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική σκέψη.

Ο Ευτύχης Μπιτσάκης αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στη Φιλοσοφία των Επιστημών, στη θεωρητική έρευνα και στη διανόηση, συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία και την πολιτική. Η ζωή του υπήρξε ταυτισμένη με τον αγώνα για γνώση, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.