Ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή πορεία στην ελληνική τηλεόραση και το θέατρο. Το κοινό τον είχε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στη δημοφιλή σειρά «Οι Πανθέοι», που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της μικρής οθόνης.

Η σειρά βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του Τάσου Αθανασιάδη και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης. Προβλήθηκε από την ΕΡΤ στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και αφηγούνταν την πορεία τριών γενεών της οικογένειας Πανθέου, μέσα σε μια ταραχώδη ιστορική περίοδο από το 1897 έως το 1940. Μέχρι και σήμερα, παραμένει σημείο αναφοράς για την ελληνική δραματουργία.

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος είχε αποφοιτήσει με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και ξεχώρισε για τη συνέπεια και το ήθος του στην τέχνη. Στην τηλεόραση συμμετείχε σε πολλές γνωστές σειρές από τη δεκαετία του ’70 έως και του ’90, όπως «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελλος», «Περίπλους», «Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, παίρνοντας μέρος σε σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης» και «Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου».

Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς υπήρξε ένας ηθοποιός που υπηρέτησε με αφοσίωση και σεβασμό το θέατρο και την τηλεόραση για πολλά χρόνια.