Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, σε ηλικία 67 ετών, νικημένος από μια σπάνια πάθηση στο αίμα με την οποία πάλευε τα τελευταία χρόνια.

Στη μακρά και γεμάτη διαδρομή του στον χώρο του βιβλίου, υπέγραψε συνολικά 34 έργα, ανάμεσα στα οποία 20 μυθιστορήματα. Το συγγραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1998 στη Μεγάλη Βρετανία με το μυθιστόρημα «Ο έβδομος ελέφαντας». Από τα πιο αγαπημένα του βιβλία ξεχώρισε το «Μπαρ Φλωμπέρ», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» κατάφερε να διακριθεί στις ΗΠΑ, κερδίζοντας το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Η δημιουργική του δραστηριότητα, βέβαια, δεν σταμάτησε στην πεζογραφία. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές, έγραψε θεατρικά που ανέβηκαν σε μεγάλες σκηνές της Αθήνας, ενώ δικό του ήταν και το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα». Παράλληλα, διατηρούσε μέχρι πρόσφατα τακτική συνεργασία με την εφημερίδα «Το Βήμα» ως αρθρογράφος.

Προτού τον κερδίσει ολοκληρωτικά ο κόσμος της συγγραφής, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συλλέγοντας πλούσιες παραστάσεις. Στην πορεία, όμως, η αγάπη του για τη λογοτεχνία και την τέχνη απορρόφησε τη δημιουργική του δυναμική.

Η διαδρομή του ξεχώρισε για τη συνεχή αναζήτηση φρέσκων εκφραστικών μέσων, παντρεύοντας στοιχεία από την αρχιτεκτονική, το σινεμά και τη συγγραφή. Η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα υπήρξε ουσιαστική, και ο χαμός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του πολιτισμού, σφραγίζοντας την απώλεια ενός πολυδιάστατου δημιουργού.

Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Ακολουθώντας αρχικά τον δρόμο του πατέρα του, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική με τον κινηματογράφο, ενώ άσκησε το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Ερμή.