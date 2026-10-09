Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Λίγα λόγια για τον δημοφιλή συγγραφέα

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, πολυδιαβασμένους και ξεχωριστούς σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 27 Αυγούστου 1947, μεγάλωσε στις φτωχικές συνοικίες της περιοχής, όπου και εργάσθηκε σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, στο λιμάνι και στα γύρω μηχανουργεία. Γρήγορα τα άφησε πίσω και ασχολήθηκε με τη συγγραφή.

Το έργο του διακρίνεται για τον άμεσο, δωρικό, και συχνά ωμό τρόπο γραφής του. Απουσιάζουν οι περιττοί συναισθηματισμοί και τα φιλολογικά στολίδια, ενώ η γλώσσα του είναι ρεαλιστική και λαϊκή.

Ο συγγραφέας έχει κινηθεί με την ίδια άνεση στο μυθιστόρημα, το διήγημα, το δοκίμιο και την ιστορική έρευνα. Από τα σημαντικότερα έργα του είναι ο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων». Πρόκειται για μια ογκώδη, ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη και της δράσης του ΕΛΑΣ. Προέκυψε μετά από πολυετή, επιτόπια έρευνα σε όλη την Ελλάδα και καταγραφή δεκάδων μαρτυριών.

Άλλα μεγάλα του έργα είναι:

Οι Άτακτοι

Έρωτες στη Μεταπολίτευση

Σχέσεις

Πειραιώτες

Πρόβες πολέμου

Ακόμη, υπήρξε σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων «Τόπος»

«Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του.

Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα, και από τα ψηλά Βουνά το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από μάνα, ήταν όπως έλεγε ο ίδιος ευγνώμων γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του τού έκαναν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές.

Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, είναι ορισμένα απ’ τα επίθετα που τον συνοδεύουν.

Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από την ίδρυσή τους το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων.

Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο» και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο:

Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,

έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι

απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Μια θερμή αγκαλιά στο πανάξιο παλληκάρι σου τον Κώστα και στον αδερφό σου Γιάννη».