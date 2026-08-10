Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας, φιλόσοφος και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην Νομική Αθηνών και από το 1965 Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε (Βενσέν 1969-1974).

Eίχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και θεωρείται σημαντικός Έλληνας στοχαστής. Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Μεταξύ πολλών άλλων, έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα), τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί), καθώς και μία συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).

Σπούδασε Νομική στην Αθήνα, ακολουθώντας την ιδεολογία του μαρξισμού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 πραγματοποίησε Σπουδές Φιλοσοφίας στο Παρίσι, όπου και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την Ελληνική Φιλοσοφία και μετέπειτα την Πατερική Φιλοσοφία και την Ορθοδοξία.

Στα πρώτα χρόνια του ασχολήθηκε με τον μαρξισμό. Το 1960 ήταν με τη Νεολαία της ΕΔΑ και στο περιοδικό της Πανσπουδαστικής, ενώ το 1963 έκοψε τους δεσμούς του με την Αριστερά. Όταν ήταν για σπουδές στο Παρίσι, γνώρισε τον Κορνήλιο Καστοριάδη ο οποίος και τον επηρέασε. Έως το 1975 υπήρξε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Université de Vincennes à Saint-Denis), όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Σημαντική ήταν η παρουσία του στη δημόσια ζωή με πολλές συνεντεύξεις στον Τύπο και στην τηλεόραση, με δημόσιες ομιλίες αλλά και άρθρα σε περιοδικά. Δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το όνομά του συνδέθηκε με την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και το ρεύμα της νεοορθοδοξίας. Όταν γίνεται αναφορά στη νεορθοδοξία, το όνομά του συχνά αναφέρεται μαζί με εκείνο του Καθηγητή Φιλοσοφίας Χρήστου Γιανναρά. Ενώ και οι δυο χαρακτηρίζονταν νεορθόδοξοι, είναι σαφές ότι έχουν διαφορετικές αποτιμήσεις για το ρόλο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού στο παρελθόν της Ελλάδας, αλλά αναφέρονται ως κοινές απόψεις τους (μαζί με το όνομα του Ζήσιμου Λορεντζάτου), ότι θεωρούν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία ως μια αέναη σύγκρουση ανατολής και δύσης, ενός αντιθετικού άξονα Ανατολή-Δύση.

Από τη δεκαετία του 1990, ο Ράμφος μετέβαλε τη στάση του, υιοθετώντας «εκσυγχρονιστικές» θέσεις και θεωρώντας την ορθόδοξη παράδοση της Ελλάδας ανασταλτική της προόδου.