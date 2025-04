Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 93 ετών, ο δραστήριος ομογενής Θεόδωρος Πέδας (Ted Pedas), αφήνοντας πίσω του μια σημαντική κληρονομιά γύρω από το όνομα και τη δράση του.

«Έζησε τη ζωή του στο έπακρο – ένας άνθρωπος βαθιάς πίστης, που άγγιξε ουσιαστικά αμέτρητες ζωές. Η καρδιά του ήταν πάντα γεμάτη συμπόνια και καλοσύνη, βλέποντας το καλύτερο σε κάθε έναν από εμάς. Ήταν αληθινός ηγέτης, μια εξαιρετικά σεβαστή φωνή και ένας γενναιόδωρος μέντορας, πάντα πρόθυμος να μοιραστεί την επιτυχία και τη σοφία του. Ο Τεντ βοήθησε πολλούς να ξεκινήσουν την καριέρα τους, και η επιρροή και η καθοδήγησή του εκτείνονται σε γενιές», αναφέρει η δήλωση της οικογένειάς του.

O Θεόδωρος Πέδας ήταν δραστήριος στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, παράλληλα όμως ήταν και στέλεχος της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, βοήθησε στην παραγωγή τεσσάρων ταινιών των αδελφών Κοέν, με αποτέλεσμα η εκδημία του να αναφερθεί σε σημαντικά έντυπα, όπως η «Washington Post».

Ο Θεόδωρος Πέδας έλαβε τον τίτλο σπουδών MBA από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια το 1954 και στη συνέχεια μετακόμισε στην περιοχή της Ουάσιγκτον, μαζί με τον αδελφό του, Τζέιμς (James). Και οι δύο φοίτησαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον και έγιναν διά βίου επιχειρηματικοί συνεργάτες, ξεκινώντας με την ίδρυση μιας δισκογραφικής εταιρείας, της Colt 45 Records, και αργότερα επεκτάθηκαν στον κινηματογράφο με την απόκτηση drive-in κινηματογράφων και, τελικά, των λεγόμενων arthouse κινηματογράφων.

Ο Θεόδωρος Πέδας και ο αδελφός του, Δημήτρης (Jim Pedas) ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Circle Films, αρχικά εισάγοντας ξένες ταινίες και στη συνέχεια παράγοντας πολλές αμερικανικές ταινίες, μεταξύ των οποίων τις «Blood Simple», «Raising Arizona», «Miller’s Crossing» και «Barton Fink» των αδελφών Κοέν.

Τα δύο αδέλφια ίδρυσαν επίσης την Έδρα Theodore and James Pedas Family Professorship in Intellectual Property and Technology Law στο Πανεπιστήμιο George Washington.

Όσον αφορά στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, εκτός από την προσφορά του στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στην Ουάσιγκτον, ο Πέδας ήταν Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείο αλλά και μακροχρόνιο μέλος του Αμερικανο – Ελληνικού Ινστιτούτου (American Hellenic Institute – AHI).

«Ο Θεόδωρος Πέδας ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας και ένας από τους πιο εξαιρετικούς ανθρώπους που είχα την τιμή να γνωρίσω. Χωρίς τις γενναιόδωρες συνεισφορές, την αταλάντευτη υποστήριξη και την πίστη του Θεόδωρου και του Δημήτρη Πέδα στην αποστολή του AHI -ειδικά στα πρώτα χρόνια- το Ινστιτούτο δεν θα βρισκόταν στη θέση που είναι σήμερα. Η αγάπη του για την Ελλάδα και τα ελληνικά ιδανικά ήταν αδιάκοπη, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσουμε το πάθος του για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του AHI, Νικ Λαρυγκάκης (Nick Larigakis).

