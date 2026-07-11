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Η Ιταλία και εκατομμύρια θαυμαστές του ευρωπαϊκού τραγουδιού σε όλο τον κόσμο αποχαιρετούν σήμερα μια μυθική μορφή του πενταγράμμου.
Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.
Δείτε σε βίντεο τον Πεπίνο Ντι Κάπρι να τραγουδά μεγάλες μουσικές επιτυχίες:
Από παιδί-θαύμα στο Κάπρι, στην κορυφή της Ευρώπης
Γεννημένος ως Τζουζέπε Φαγιέλα στο μαγευτικό νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939, ο νεαρός καλλιτέχνης έδειξε το σπάνιο ταλέντο του από την πιο πρώιμη παιδική του ηλικία. Ήταν μόλις πέντε ετών όταν ξεκίνησε να τραγουδά, κλέβοντας τις εντυπώσεις και μαγεύοντας με τη φωνή του τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκείνη τη περίοδο στο νησί.
Το άστρο του έλαμψε εκτυφλωτικά τη δεκαετία του ’60. Υιοθετώντας το καλλιτεχνικό όνομα Πεπίνο Ντι Κάπρι, αναδείχθηκε γρήγορα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμπορικά ονόματα της ιταλικής μουσικής βιομηχανίας. Υπήρξε ο κύριος εκπρόσωπος της λεγόμενης «γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης», ενός κινήματος που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ερμηνευόταν η ποπ και η ροκ μουσική στη γειτονική χώρα.
Οι χρυσές επιτυχίες και ο θρίαμβος στο Σανρέμο
Η καριέρα του σημαδεύτηκε από τραγούδια που ξεπέρασαν τα σύνορα της Ιταλίας και έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες, τραγουδισμένα μέχρι και σήμερα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:
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Champagne
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Roberta
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Let’s twist again
Η τεράστια αποδοχή του από το κοινό και τους κριτικούς σφραγίστηκε με τη συμμετοχή του στο διάσημο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σανρέμο, έναν θεσμό-σταθμό για την ευρωπαϊκή μουσική, όπου κατάφερε να αναδειχθεί μεγάλος νικητής δύο φορές.
Με την πολύχρονη πορεία του, ο Ντι Κάπρι κατάφερε κάτι μοναδικό: πήρε την κλασική, βαριά παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, την ανανέωσε ριζικά, της έδωσε σύγχρονο ρυθμό και την έκανε ελκυστική στις νεότερες γενιές, χωρίς ποτέ να χάσει τον αυθεντικό ρομαντισμό της.
Δείτε βίντεο από το Φεστιβάλ του Σανρέμο, για τα 70 χρόνια καριέρας του:
Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το καλοκαίρι του 2025, αμέσως μετά τα 86 του χρόνια, όταν παρευρέθηκε σε μια βραδινή εκδήλωση αφιερωμένη στον θρύλο της ιταλικής μουσικής στο μεγάλο μοναστήρι του Certosa di San Giacomo στο νησί Κάπρι.
Η τελευταία φορά που τραγούδησε δημόσια το “Champagne” του:
Το συγκινητικό «αντίο» στη σκηνή και η υστεροφημία του
Ο μεγάλος τροβαδούρος παρέμεινε ενεργός και πιστός στο κοινό του μέχρι το τέλος. Πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση πριν από περίπου έναν χρόνο, σε μια άκρως συγκινητική συναυλία όπου μοιράστηκε τη σκηνή με τον γιο του, Εντοάρντο, και το συγκρότημα «Capri Rockers», παραδίδοντας με τον καλύτερο τρόπο τη μουσική σκυτάλη.
Αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσφοράς του, η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai είχε δημιουργήσει και προβάλει πρόσφατα μια ειδική, καθηλωτική σειρά-αφιέρωμα στην καλλιτεχνική του πορεία, η οποία έφερε γεμάτη νόημα τον τίτλο της μεγαλύτερης επιτυχίας του: «Champagne». Σήμερα, η Ιταλία υψώνει ένα τελευταίο ποτήρι στη μνήμη του.