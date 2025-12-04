Ο Αμερικανός κιθαρίστας Steve Cropper, δημιουργός του Memphis Soul, του ήχου που έφερε την επανάσταση στη soul, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε το περιοδικό Variety επικαλούμενο τον γιο του Κάμερον.

Μυθική φυσιογνωμία της Stax Records, είχε συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως οι Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus & Carla Thomas και Eddie Floyd.

Μέλος του συγκροτήματος Booker T. & the MG’s, ήταν επίσης παραγωγός και συνθέτης.

Υπήρξε συνδημιουργός των κομματιών Green Onions, Soul-Limbo και Time is Tight των MG’s, καθώς και των τεράστιων επιτυχιών (Sittin’ on) The Dock of the Bay και Mr. Pitiful του Ottis Redding.

Το 2010, το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone τον είχε κατατάξει 36ο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Το 1996, το βρετανικό Mojo τον ανακήρυξε δεύτερο μετά τον Jimi Hendrix μεγαλύτερο κιθαρίστα όλων των εποχών.

«Ο Cropper βάζει όλο του το ταλέντο, και έχει πολύ, στην υπηρεσία του καλλιτέχνη και του κομματιού: αψεγάδιαστη αίσθηση του ρυθμού, τεχνική χειρουργικής ακρίβειας, δυνατά και βαθιά ριφ, σόλο διεισδυτικά και γεμάτα χάρη. Τα σόλο του δεν παρατραβάνε ποτέ και δημιουργούν πάντα την επιθυμία ν’ ακούσεις κι’ άλλο», έγραφε το Mojo.

Αν και η συνεργασία του Cropper με τη Stax σταμάτησε το 1970, οι MG’s άλλαξαν σχήμα για να ηχογραφήσουν και να κάνουν περιοδείες στη δεκαετία του ’90. Τότε είχαν συνεργαστεί με τους Bob Dylan, John Fogerty και Neil Young.

Υπήρξε επίσης ο βασικός κιθαρίστας των Blues Brothers, του συγκροτήματος των John Belushi και Dan Aykroyd. Συμμετείχε στο πλατινένιο διπλό άλμπουμ Briefcase Full of Blues (1978), καθώς και σε τέσσερα ακόμη άλμπουμ.

Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του John Landis “The Blues Brothers” (1980) και στο Blues Brothers 2000 (1998).

