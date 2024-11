Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς.

Ο Τζόουνς συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες του διεθνούς πενταγράμμου όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ρέι Τσαρλς.

Legendary producer Quincy Jones has died at the age of 91.

Some of his most notable work includes Michael Jackson’s ‘Thriller’, Frank Sinatra, and more. pic.twitter.com/0boaH0EkVe

— Pop Base (@PopBase) November 4, 2024

