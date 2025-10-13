Ο Τόμι Πράις, ντράμερ γνωστός από τις συνεργασίες του με την Τζόαν Τζετ και τον Μπίλι Άιντολ, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η σύζυγός του Στέφανι, η οποία γνωστοποίησε ότι ο Τόμι Πράις απεβίωσε στις 10 Οκτωβρίου και τον χαρακτήρισε «αφοσιωμένο σύζυγο και περήφανο πατέρα και δυναμικό ντράμερ και τραγουδοποιό».

«Η ενέργειά του, η καλοσύνη, το χιούμορ και ο απαράμιλλος ρυθμός του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όσους τον γνώριζαν και σε κάθε σκηνή που κοσμούσε» πρόσθεσε.

Ο Τόμι Πράις έπαιξε ντραμς με την Joan Jett & τους Blackhearts από το 1987 έως το 2017 και η Τζόαν Τζετ ήταν μεταξύ εκείνων που του απέδωσαν φόρο τιμής με αναρτήσεις στο Instagram. «Χάσαμε ένα μέλος της οικογένειας των Blackheart, τον μοναδικό Τόμι Πράις» έγραψε.

«Ο Τόμι Πράις ήταν ένας θρυλικός ντράμερ και ήταν Blackheart για 4 δεκαετίες. Ήταν ο ντράμερ των ντράμερ. Στέλνουμε αγάπη στην όμορφη οικογένειά του. Σε αγαπάμε Τόμι» πρόσθεσε.

Η Τζόαν Τζετ επισύναψε ένα βίντεο μοντάζ στην ανάρτηση για τον Πράις, στο οποίο ο ντράμερ εμφανίζεται να παίζει ντραμς με το συγκρότημα, μαζί με ένα απόσπασμα από την ομιλία της για την ένταξή της στο Rock And Roll Hall Of Fame το 2015. «Ευχαριστώ όλους τους Blackhearts όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τον σπουδαίο Τόμι Πράις, ο οποίος για 32 χρόνια ήταν ο καρδιακός παλμός, ο σφυγμός, η βροντερή παρόρμηση αυτού του συγκροτήματος» ανέφερε στην ομιλία. «Ο Τόμι θα έπρεπε να είχε ενταχθεί μαζί μας απόψε και θέλω να τον τιμήσω μπροστά σε όλους σας τώρα».

Ο Πράις έπαιζε επίσης ντραμς τακτικά με τον Μπιλι Άιντολ τη δεκαετία του 1980 και ο τραγουδιστής δημοσίευσε το δικό του μήνυμα. «Ο Τόμι ήταν ένας φανταστικός μουσικός και ντράμερ που, το 1983, ήρθε την τελευταία στιγμή και έβαλε την οριστική του σφραγίδα στο άλμπουμ μου ‘Rebel Yell’» έγραψε. «Μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε και περιόδευσε μαζί μας στις περιοδείες Rebel Yell και Whiplash Smile».

«Ο Τόμι ήταν φίλος αλλά και μουσικός συμπατριώτης μου, που έδινε τεράστιο ταλέντο και καρδιά σε όλα όσα έκανε. Και θα μου λείψει» σημείωσε.

Ο Πράις γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1956 και έπαιξε επίσης με τους Scandal, Mink DeVille και Love Crushed Velvet. Έπαιξε επίσης σε δίσκους των Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Oyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector και Debbie Harry.