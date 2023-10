Ο διάσημος Psychedelic Trance DJ και παραγωγός, Goa Gil, αρχικά γνωστός ως Gilbert Levey και αργότερα υιοθετώντας το όνομα Mahant Managalanand Puri, έφυγε από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 72 ετών.

Psychedelic trance DJ and producer Goa Gil — who popularized the Goa trance sound around the world for decades — passed away on October 26th at his home in California after a battle with cancer. Read more below https://t.co/WqENI8ec5O

