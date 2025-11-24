Πέθανε ο θρυλικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, Τζίμι Κλιφ, ο οποίος μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ έκαναν γνωστή την μουσική, ρέγκε, το σκα, και το rocksteady, στη διάρκεια της καριέρας του που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, ανακοίνωσε στο Facebook η σύζυγός του Λατίφα Τσέιμπερς.

Όπως είπε η ίδια, η αιτία θανάτου του ήταν επιληπτική κρίση ακολουθούμενη από πνευμονία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Cliff Official (@jimmycliff)

Γεννημένος ως Τζέιμς Τσέιμπερς στις 30 Ιουλίου του 1944 στη διάρκεια ενός τυφώνα στην ενορία του Σεντ Τζέιμς, στη βορειοδυτική Τζαμάικα, μετακόμισε στα χρόνια του 1950 από το οικογενειακό αγρόκτημα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίνγκστον, μαζί με τον πατέρα του, αποφασισμένος να επιτύχει στη μουσική βιομηχανία.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών έγινε διάσημος στη χώρα με το τραγούδι που έγραψε, το «Hurricane Hattie».

Στη συνέχεια ηχογράφησε πάνω από 30 άλμπουμ και ερμήνευσε τραγούδια σε όλο τον κόσμο–από το Παρίσι και τη Βραζιλία μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης, το 1964.

Αργότερα ο Κλιφ δοκιμάστηκε στην υποκριτική και εμφανίστηκε στην ταινία του 1972 «The Harder They Come» με σκηνοθέτη τον Πέρι Χένζελ, η οποία έκανε γνωστή τη μουσική ρέγκε στο διεθνές κοινό.

Δύο από τα διασημότερα σινγκλς του Κλιφ ήταν τα «You Can Get It If You Really Want It» και «Many Rivers To Cross». Ο Κλιφ μετέφερε στα τραγούδια του τις ανθρωπιστικές του απόψεις. Σύμφωνα με τον Μπομπ Ντίλαν, το “Βιετνάμ” του Κλιφ ήταν το καλύτερο τραγούδι διαμαρτυρίας που έχει γραφτεί ποτέ.

Το 2012, ο Κλιφ βραβεύτηκε με Γκράμι για το καλύτερο άλμπουμ ρέγκε με τίτλο “Rebirth” και το 1984 με ένα ακόμη Γκράμι για το “Cliff Hanger”.

Έλαβε από την κυβέρνηση της Τζαμάικα την υψηλότερη διάκριση για τις τέχνες και τις επιστήμες του “Τάγματος της Αξίας”, ενώ το 2010 απέκτησε μια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ