Ο θρύλος της σόουλ και δημιουργός της επιτυχίας «Brown Sugar», Ντ’Άντζελο, πέθανε σε ηλικία 51 ετών.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το TMZ ανέφερε ότι ο D’Angelo (γεννημένος ως Michael Eugene Archer) επιβεβαίωσε την είδηση ​​του θανάτου του μετά από προσωπική μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο DJ Premier, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στο κομμάτι “Devil’s Pie” του 1998, κοινοποίησε μια ανάρτηση μέσω του X στις 14 Οκτωβρίου επιβεβαιώνοντας την είδηση.

«Τόσο θλιβερή απώλεια ο θάνατος του Ντ’Άντζελο. Περάσαμε τόσες πολλές υπέροχες στιγμές. Θα μας λείψεις πολύ. Κοιμήσου ήσυχα και σε αγαπώ ΒΑΣΙΛΙΑ», έγραψε.

Ο γεννημένος στο Ρίτσμοντ, γιος ενός Πεντηκοστιανού ιερέα, άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 3 ετών και σε ηλικία 5 ετών έπαιζε το όργανο με τον πατέρα του στην εκκλησία. Λίγα χρόνια αργότερα, άρχισε να παίζει πιάνο στην Πεντηκοστιανή εκκλησία του παππού του.

Μεγαλώνοντας, αυτός και τα δύο ξαδέρφια του σχημάτισαν το συγκρότημα Three of a Kind και άρχισαν να εμφανίζονται σε τοπικές επιδείξεις ταλέντων. Στα 16 του, σχημάτισε ένα άλλο συγκρότημα που ονομαζόταν Michael Archer and Precise με τον αδελφό του, Luther.

Εκείνη τη χρονιά, ο D’Angelo εξασφάλισε μια θέση στη διάρκεια της Ερασιτεχνικής Βραδιάς στο Apollo, όπου τραγούδησε το “Feel the Fire” του Peabo Bryson. Ενώ δεν κέρδισε τότε, επέστρεψε στη σκηνή την επόμενη χρονιά για να ερμηνεύσει το “Rub You the Right Way” του Johnny Gill το 1991 και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Με το χρηματικό του έπαθλο, επέστρεψε στο Ρίτσμοντ, αγόρασε μία φλογέρα και άρχισε να γράφει τα τραγούδια που θα αποτελούσαν το ντεμπούτο του, στο πρώτο άλμπουμ, το Brown Sugar, το 1995. Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο δύο χρόνια αργότερα.

Το “Brown Sugar” έφτασε στο Νο. 4 του αμερικανικού Billboard Top R&B Albums chart και έγινε πλατινένιο μέσα σε ένα χρόνο από την κυκλοφορία του. Χάρισε επίσης στον D’Angleo τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy.

Το 2000, ο D’Angelo κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, Voodoo, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 στο US Billboard Top R&B Albums chart και στο US Billboard 200 chart. Το άλμπουμ κέρδισε επίσης ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο R&B Άλμπουμ και το τραγούδι του “Untitled (How Does It Feel)” έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής R&B Φωνητικής Ερμηνείας, καθώς και μια υποψηφιότητα για το Καλύτερο R&B Τραγούδι.

