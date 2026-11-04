Την τελευταία του πνοή στη Ρώμη άφησε ο Τίντο Μπρας, ο σκηνοθέτης που συνέδεσε το όνομά του όσο κανείς άλλος με την αποτύπωση της ηδονής και των ανθρώπινων παθών στη μεγάλη οθόνη. Την απώλεια του δημιουργού ανακοίνωσαν η σύζυγός του, Κατερίνα Βάρτσι, και τα παιδιά του, Μπονιφάτσιο και Μπεατρίτσε. Η οικογένεια επέλεξε να αποχαιρετήσει τον σκηνοθέτη σε στενό, αυστηρά ιδιωτικό κύκλο. Γεννημένος στο Μιλάνο στις 26 Μαρτίου του 1933, ο Μπρας διέγραψε μια μακρά και πολυτάραχη διαδρομή, εξελισσόμενος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες της έβδομης τέχνης.

Τα πρώτα βήματα: Μαθητεία δίπλα στον Ροσελίνι και αβανγκάρντ πειραματισμοί

Αν και το κοινό τον ταύτισε με το ερωτικό στοιχείο, το ξεκίνημα του Μπρας είχε εντελώς διαφορετικό πρόσημο. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου εντρύφησε στη μαγεία του μοντάζ μέσα από τους θησαυρούς της ιστορικής Cinémathèque. Με την επιστροφή του στην Ιταλία, μαθήτευσε στο πλευρό του κορυφαίου Ρομπέρτο Ροσελίνι, εργαζόμενος ως μοντέρ στο «L’India vista da Rossellini» και ως βοηθός σκηνοθέτη στο εμβληματικό «Il Generale della Rovere».

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1963 με το «In capo al mondo», ένα έργο για τις αγωνίες και το αδιέξοδο της νέας γενιάς. Η ταινία προσέκρουσε άμεσα στη σκληρή κρατική λογοκρισία, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει τον τίτλο σε «Chi lavora è perduto». Απτόητος, συνέχισε να δοκιμάζει τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας μέσα από καινοτόμα, αντισυμβατικά φιλμ όπως τα «Col cuore in gola», «L’urlo», «Nerosubianco» και «La vacanza».

Η στροφή στην πρόκληση: Από το «Salon Kitty» στο σεισμό του «Καλιγούλα»

Η αποφασιστική μετατόπιση προς τον ερωτικό κινηματογράφο αποκρυσταλλώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το 1975 υπογράφει το «Salon Kitty», εξετάζοντας το σκοτεινό τρίγωνο ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, το χρήμα και τη σεξουαλική υποταγή.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1979, ακολούθησε ο διαβόητος «Καλιγούλας» (Caligola). Πρόκειται για μια εκρηκτική, χαοτική παραγωγή που βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρών δικαστικών διενέξεων και κατασχέθηκε επανειλημμένα λόγω του άσεμνου περιεχομένου της, μετατρέποντας τον σκηνοθέτη σε παγκόσμιο επίκεντρο αντιπαράθεσης γύρω από την ελευθερία της τέχνης.

Η χρυσή εποχή των cult επιτυχιών και οι θρυλικές μούσες

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90, ο Μπρας καθιέρωσε το χαρακτηριστικό, πληθωρικό του στιλ, χαρίζοντας στο κοινό ταινίες που απέκτησαν φανατικό cult κοινό. Η αρχή έγινε με το «La chiave», έχοντας ως πρωταγωνίστρια τη Στεφάνια Σαντρέλι, για να ακολουθήσουν η «Miranda» με τη Σερένα Γκράντι και το «Capriccio» με τη Φραντσέσκα Ντελέρα.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα με το «Snack Bar Budapest», επέστρεψε στο γνώριμο ύφος του σκηνοθετώντας την «Paprika» με τη Ντέμπορα Καπριόλιο και το «Così fan tutte» με την Κλάουδια Κολ. Το πλούσιο βιογραφικό του συμπληρώθηκε από τίτλους όπως το «L’uomo che guarda» (βασισμένο στο έργο του Αλμπέρτο Μοραβία), «Fermo posta Tinto Brass», «Monella», «Senso ’45», «Fallo!» και «Monamour». Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις του στην υποκριτική, αρθρογράφησε στο περιοδικό Penthouse και κατέγραψε τις σκέψεις του στο βιβλίο «Elogio del culo».

Η τιμητική αναγνώριση στη Βενετία και το τελευταίο ταξίδι

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Μόστρα της Βενετίας τίμησε τον Μπρας εντάσσοντας στο προάνοιγμα του φεστιβάλ την ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4K του «Col cuore in gola». Η εύθραυστη υγεία του και ένας ξαφνικός πυρετός δεν του επέτρεψαν να ταξιδέψει από την Ίζολα Φαρνέζε για να παραστεί αυτοπροσώπως στη βραδιά.

Το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε διαβάστηκε από τη σύζυγό του, Κατερίνα Βάρτσι: «Δεν υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης και ένα σημείο άφιξης, υπάρχει μόνο το σημείο στο οποίο βρίσκομαι», έγραψε, ευχαριστώντας την Μπιενάλε και την Εθνική Ταινιοθήκη (Centro Sperimentale di Cinematografia). Στο πλαίσιο εκείνο τιμήθηκε επίσης με το βραβείο «Pietro Bianchi» από το Εθνικό Συνδικάτο Ιταλών Δημοσιογράφων Κινηματογράφου, σχολιάζοντας με τη γνωστή του αυτοσαρκαστική διάθεση: «Εγώ, που πάντα έδινα μικρή σημασία στις επίσημες βραβεύσεις, αυτή τη διάκριση την κρατώ σφιχτά. Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία».

Με τη συμπλήρωση των 90 του χρόνων, ο Μπρας είχε εκφράσει και την ύστατη επιθυμία του: να διασκορπιστούν οι στάχτες του στα νερά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας, επιστρέφοντας οριστικά στον τόπο που σφράγισε τις αναμνήσεις και το κινηματογραφικό του ξεκίνημα.