Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024.

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

Τότε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.

Δυστυχώς ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε, μετά από γενναία μάχη δυο ετών.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968.

Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Διαδόσεις» τον Φεβρουάριο του 1994 σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός. Από τον δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια: «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Συνείδηση», ήταν εκείνος που απογείωσε την καριέρα του και κυκλοφόρησε στις το Νοέμβριο του 1995 πάλι με τον Φοίβο στη μουσική και τους στίχους.

Ο δίσκος έφτασε τις 60.000 πωλήσεις κι έγινε πλατινένιος. Μεγάλες επιτυχίες που ακόμα τραγουδιούνται είναι τα: «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε, «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».