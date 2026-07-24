Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής Τζων Τίκης, ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην αθηναϊκή νύχτα της δεκαετίας του ’70 και του ’80.

Τη θλιβερή είδηση έκαναν γνωστή οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, την οποία συνόδευσαν με μια φωτογραφία του:

«I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από αυτήν σήμερα…

Η αγάπη και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο…

Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου θα μας συντροφεύει πάντα όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Άντζελα κι Αννίτα.»

Η διαδρομή του στη μουσική

Στα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής, αποφάσισε να αγγλοποιήσει το όνομά του σε John Tikis και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και κερδίζοντας τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Στη συνέχεια, ξεχώρισε ως ερμηνευτής με το συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», καθηλώνοντας το κοινό με τις ερμηνείες του τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα κομμάτια.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε δυναμικά τη δισκογραφική του πορεία. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε από τη Sonora ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Τζων Τίκης», εγκαινιάζοντας μια πλούσια καριέρα με συνολικά 17 άλμπουμ, με τελευταίο το «Άσε την αγάπη οδηγό».

Στο απόγειο της καριέρας του, υπήρξε από τα πιο δυνατά ονόματα της νυχτερινής Αθήνας, εμφανιζόμενος στα μεγαλύτερα κέντρα της εποχής και συνεργαζόμενος με τα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Η τηλεοπτική παρουσία: Το 1980 ανέλαβε για τέσσερα χρόνια την παρουσίαση της αυστραλιανής εκπομπής «Let’s go Greek endaxi».

Η στροφή στο ρεπερτόριο: Αν και ξεκίνησε ως pop τραγουδιστής, στην πορεία πέρασε με επιτυχία στο ελαφρολαϊκό τραγούδι, υπηρετώντας το μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Το 1980 ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης διαγωνιζόμενος με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».