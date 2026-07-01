Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Βίκτορ Γουίλις, του εμβληματικού τραγουδιστή και ιδρυτικού μέλους των Village People, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο καλλιτέχνης είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τη χρυσή εποχή της disco, ενώ η φωνή του ταυτίστηκε με τη διαχρονική επιτυχία «YMCA», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, ο Βίκτορ Γουίλις απεβίωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, έπειτα από μάχη με σύντομη αλλά ιδιαίτερα επιθετική ασθένεια.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού των Village People στο Facebook. Στη λιτή δήλωση του συγκροτήματος αναφερόταν:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του τραγουδιστή μας, Βίκτορ Γουίλις. Παρακαλούμε το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των δικών του ανθρώπων αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Την απώλεια επιβεβαίωσε στη συνέχεια και η σύζυγός του, Κάρεν Χαφ-Γουίλις (Karen Huff-Willis), εκδίδοντας ξεχωριστή ανακοίνωση στην οποία τόνισε τη μεγάλη απώλεια για την οικογένεια, ζητώντας παράλληλα διακριτικότητα.

Ο Βίκτορ Γουίλις υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της disco κουλτούρας. Ως η βασική φωνή και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών των Village People, συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια υστεροφημία του συγκροτήματος, με το «YMCA» να παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό και διαχρονικό πολιτιστικό σύμβολο.