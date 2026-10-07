Η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, που άφησε το σημάδι της στο Χόλιγουντ τα χρόνια του 1950, χάρη στους ρόλους που ενσάρκωσε σε ταινίες όπως «Το λιμάνι της αγωνίας» (Ελίας Καζάν, 1954) και «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» (Άλφρεντ Χίτσκοκ, 1959), απεβίωσε χθες Τρίτη (6/10) σε ηλικία 102 ετών, ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός της πράκτορας.

Eva Marie Saint, Oscar winner of Hollywood classics, dies at 102 READ: https://t.co/1ADgCXNDrT https://t.co/1ADgCXNDrT — WION Showbiz (@WIONShowbiz) October 7, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η καριέρα της οποίας στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο κράτησε κάπου 70 χρόνια, πέθανε «από φυσικά αίτια, πλαισιωμένη από την οικογένεια και τους οικείους της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες», εξήγησε στην ανακοίνωσή του.

Eva Marie Saint, the pale, willowy actor who won an Academy Award for her first movie, “On the Waterfront,” and starred opposite Cary Grant in the Alfred Hitchcock thriller “North by Northwest,” has died. She was 102.

https://t.co/nmU5F0GRsu https://t.co/pSAy4aeX3D — WTNH News 8 (@WTNH) October 7, 2026

Eva Marie Saint nos ha dejado a los 102 años. Ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por La ley del silencio (1955) y brilló también para Hitchcock en Con la muerte en los talones. Un icono eterno del cine. https://t.co/xzEF9SrTwU — Zuaitz Huerta – Top Oscars (@bullock25) October 7, 2026

Η αξέχαστη συμπρωταγωνίστρια του Κάρι Γκραντ στο αριστουργηματικό θρίλερ του Χίτσκοκ είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, με το φιλμ του Καζάν. Ο ρόλος εκείνος της είχε χαρίσει Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού σε β΄ρόλο.

RIP EVA MARIE SAINT https://t.co/pQFxHitemk https://t.co/E3wMi5FHRc — Nina Romano (@ninsthewriter) October 7, 2026

Eva Marie Saint passed away yesterday. She was 102.

I loved her in “On the Waterfront” and “North by Northwest”. https://t.co/NqudCxYfRt — Happy Granddaddd (@PlotWeaver) October 7, 2026

Είχε επίσης διακριθεί στο θέατρο, από το Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη, ως το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, περνώντας από πολλές μικρές αμερικανικές πόλεις. Παράφορα παθιασμένη με το θέατρο από νεαρή ηλικία, είχε «συχνά ανάγκη να ανεβαίνει στο σανίδι».

Είχε εκμυστηρευτεί πως όταν ανέβαζε παράσταση, ένιωθε «σαν να είναι έγκυος», εξηγώντας πως «κάθε θεατρικός ρόλος είναι σαν παιδί, μένει μαζί σου για πάντα».

Η δουλειά της στην τηλεόραση μαγνήτιζε επίσης το κοινό. Βραβεύτηκε με το πρώτο της Έμι, έπειτα από πέντε υποψηφιότητες, το 1990, για τη σειρά People Like Us, που πρόβαλε το NBC.

We just lost another legend today at 102 years old 😔 Legendary actress Eva Marie Saint has passed away at 102, closing an extraordinary career that stretched across more than seven decades of film, television and theater. Saint made one of the most remarkable movie debuts in Hollywood history as Edie Doyle in On the Waterfront opposite Marlon Brando, a performance that immediately earned her the Academy Award for Best Supporting Actress. Just five years later, Alfred Hitchcock transformed her screen image when he cast her as the mysterious Eve Kendall in North by Northwest alongside Cary Grant, creating another role that became part of classic cinema history. Her memorable work also included:

– On the Waterfront

– North by Northwest

– Superman Returns — Martha Kent

– The Legend of Korra — Katara

– A Hatful of Rain

– Raintree County

– Exodus

– The Russians Are Coming, the Russians Are Coming

– Grand Prix

– Nothing in Common Even at 102, Saint remained a remarkable connection to a generation of filmmaking that had almost completely disappeared. She worked alongside names like Marlon Brando, Cary Grant, Paul Newman and Elizabeth Taylor, yet built an identity entirely her own. Eva Marie Saint didn’t simply witness Hollywood history. She became part of it. Rest in peace to a true screen legend 🤍 — Onii Chan (@oniichanph) October 6, 2026

Γεννημένη την 4η Ιουλίου 1924 κοντά στη Νούαρκ (Νιου Τζέρζι), από κουακέρους γονείς, που της ενστάλαξαν δύναμη και πειθαρχία, προοριζόταν να γίνει δασκάλα. Όμως κατέληξε να πάρει πτυχίο δραματικής τέχνης αφού ανακάλυψε το πάθος της για το θέατρο, παρά την αποθάρρυνση του περιβάλλοντός της, συμπεριλαμβανομένου καθηγητή της.

Αλλά επέμεινε, αρχικά ερμηνεύοντας μικρούς ρόλους σε παραστάσεις που μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, προτού καταλήξει στο Actors Studio υπό την καθοδήγηση του συνιδρυτή του Καζάν· κατόπιν το κοινό και οι κριτικοί θα τη δικαίωναν, όταν συμπρωταγωνίστησε με τον Μάρλον Μπράντο, για τον οποίο θα ομολογούσε πως ένιωθε κάτι μεταξύ «θαυμασμού» και «φόβου», καθώς της έδινε την εντύπωση πως «τη γνώριζε καλύτερα απ’ ό,τι γνώριζε η ίδια τον εαυτό της».

The little moment in ON THE WATERFRONT (’54) where Eva Marie Saint drops her glove was unscripted. Rather than stopping the scene, Elia Kazan kept rolling and Marlon Brando picked it up and put it on his hand. #31DaysOfOscar https://t.co/qCdiBpNikt — TCM (@tcm) February 9, 2020

Ζούσε κοντά στο Λος Άντζελες, όχι μακριά από τα δύο αστέρια προς τιμή της –ένα για τον κινηματογράφο, άλλο ένα για την τηλεόραση– στο Walk of Fame του Χόλιγουντ.