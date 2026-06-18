Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, αποκαλύπτοντας ότι η ηθοποιός κατέληξε την Τρίτη 16 Ιουνίου έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έπασχε από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, η οποία εξελίχθηκε σε σηψαιμία, προκαλώντας πολυοργανική ανεπάρκεια. Πριν από τον θάνατό της είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες εξαιτίας σοβαρού υποσιτισμού.

Η Daveigh Chase έγινε γνωστή από πολύ μικρή ηλικία, συμμετέχοντας σε επιτυχημένες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά της συνδέθηκε κυρίως με τη φωνή της Λίλο στην αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch» το 2002, καθώς και στις παραγωγές που ακολούθησαν.

Παράλληλα, συμμετείχε στην αγγλική μεταγλώττιση της βραβευμένης ταινίας «Spirited Away», ενώ άφησε το δικό της στίγμα στον χώρο του τρόμου μέσα από τον ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring». Η ερμηνεία της στην ταινία της χάρισε βραβείο MTV, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες νεαρές ηθοποιούς της γενιάς της.

Από το 2006 συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love», όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ σε 32 επεισόδια. Στην πορεία της καριέρας της εμφανίστηκε επίσης σε γνωστές παραγωγές όπως τα «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th» και «Sabrina the Teenage Witch».

Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι τη θυμούνται για τις ξεχωριστές ερμηνείες της και τη σημαντική παρουσία της σε αγαπημένες παραγωγές της μικρής και της μεγάλης οθόνης.