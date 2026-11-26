Ο άλλοτε κιθαρίστας του βρετανικού μουσικού συγκροτήματος Duran Duran, ο Άντι Τέιλορ, πέθανε εξαιτίας επιπλοκών του καρκίνου του προστάτη με τον οποίο έδωσε «μακρά και θαρραλέα» μάχη, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της οικογένειάς του και του διάσημου σχήματος του μουσικού ρεύματος που αποκαλείτο new wave τα χρόνια του 1980.

«Ο Άντι Τέιλορ, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς, πέθανε εξαιτίας επιπλοκών μακράς και θαρραλέας μάχης με τον καρκίνο του προστάτη. Ήταν 65 ετών. Ο Άντι απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, έχοντας γύρω του την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23η Νοεμβρίου», εξηγείται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω Instagram, στον λογαριασμό της μπάντας.

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«Αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με πολύ θάρρος και αποφασιστικότητα. Δεν εγκατέλειψε ποτέ, μαχόταν ως το τέλος, χωρίς ποτέ να χάσει την αγάπη του για τη ζωή», σχολίασε η σύζυγός του Τρέισι, κατά την ανακοίνωση.

Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος εξήραν την «άσβεστη φωτιά» και την «αυτοπεποίθηση» που εισέφερε αφότου εντάχθηκε στο σχήμα στο Μπέρμιγχαμ.

Γεννημένος τη 16η Φεβρουαρίου 1961 στη βορειοανατολική Αγγλία, ο Άντι Τέιλορ έγινε κιθαρίστας των Duran Duran τον Απρίλιο του 1980, στα 19 του. Η κιθάρα του ακούγεται στα τρία πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, από το 1981 έως το 1983.

Αλλά στα μέσα των χρόνων του 1980, διαφωνίες διέσπασαν το συγκρότημα. Ο Άντι Τέιλορ ρίχτηκε σε άλλα εγχειρήματα, όπως το συγκρότημα The Power Station. Παράλληλα παρουσίαζε σόλο δουλειές.

Επανενώθηκε με την παλιά του μπάντα το 2000, αλλά την εγκατέλειψε ξανά το 2006, εξαιτίας και τότε διαφωνιών για την κατεύθυνση της.

Στα τέλη του 2022, όταν το συγκρότημα Duran Duran εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame στις ΗΠΑ, τα περισσότερα από τα μέλη του ξαναβρέθηκαν. Όχι ο Άντι Τέιλορ. Στην τελετή, ο τραγουδιστής Σάιμον Λεμπόν διάβασε επιστολή του στην οποία εξηγούσε πως δεν ήταν μαζί τους διότι διαγνώστηκε πως έπασχε από μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τετάρτου σταδίου.