Η Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν η οικογένειά της και οι στενοί συνεργάτες της.

Η σπουδαία τραγουδίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την εμβληματική επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», πέθανε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα ακολουθώντας θεραπεία για πρόβλημα υγείας.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της. Σε αυτή αναφέρεται ότι η καλλιτέχνιδα απεβίωσε απροσδόκητα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία.

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ μουσικής. Ξεκίνησε την πορεία της τη δεκαετία του 1970 και γνώρισε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της τη δεκαετία του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια της διεθνούς δισκογραφίας, κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις στα charts πολλών χωρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Singer Bonnie Tyler, known for hits including Total Eclipse of the Heart, dies aged 75 https://t.co/g1Abq9SujA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 9, 2026

Ποια ήταν η Μπόνι Τάιλερ (1951–2026)

Η Μπόνι Τάιλερ, πραγματικό όνομα Gaynor Hopkins γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1951. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδίστριες της διεθνούς ροκ και ποπ σκηνής.

Ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή της, η οποία έγινε το προσωπικό της σήμα κατατεθέν και την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της γενιάς της.

Η δισκογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1975 με το πρώτο της single My! My! Honeycomb, ενώ η πρώτη σημαντική επιτυχία ήρθε με το Lost in France. Το 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, The World Starts Tonight, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή της καριέρα.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Παρότι οι γιατροί της συνέστησαν να μην μιλήσει μέχρι να αναρρώσει πλήρως, εκείνη δεν ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα η φωνή της να αποκτήσει τη μοναδική βραχνή χροιά που τελικά έγινε το χαρακτηριστικό γνώρισμά της. Αν και πολλοί πίστεψαν ότι η καριέρα της είχε τελειώσει, η ίδια διέψευσε κάθε πρόβλεψη με τη μεγάλη επιτυχία του It’s a Heartache (1978), που σημείωσε υψηλές θέσεις στα βρετανικά και αμερικανικά charts.

Η απόλυτη καταξίωση ήρθε το 1983 με το άλμπουμ Faster Than the Speed of the Night και ιδιαίτερα με το θρυλικό Total Eclipse of the Heart, σε σύνθεση του Jim Steinman. Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες, ενώ το άλμπουμ έφτασε κατευθείαν στο Νο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρίζοντας στην Τάιλερ ένα ιστορικό ρεκόρ ως η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που πέτυχε κάτι τέτοιο.

Το 1984 γνώρισε νέα επιτυχία με το Holding Out for a Hero, που ακούστηκε στην ταινία Footloose και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 1980. Την ίδια περίοδο προτάθηκε για βραβεία Grammy και καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Η συνεργασία με τον Μιχάλη Ρακιντζή και τη Σοφία Αρβανίτη

Κατά τη δεκαετία του 1990 συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμ, κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Το 1992 συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιντζή και τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά (The Desert Is in Your Heart)», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα.

Το 1993 τιμήθηκε με το βραβείο ECHO ως καλύτερη γυναίκα τραγουδίστρια.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επέστρεψε δυναμικά με νέες κυκλοφορίες και διασκευές, ενώ το 2003 η γαλλοαγγλική εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart με τίτλο Si Demain, σε συνεργασία με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Kareen Antonn, γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία.

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Believe in Me, αποδεικνύοντας ότι παρέμενε μια ενεργή και αγαπητή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Μπόνι Τάιλερ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero και It’s a Heartache, τραγούδια που εξακολουθούν να αγαπιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου 2026, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και μια καριέρα που σημάδεψε την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.