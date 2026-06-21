Η κροάτισσα συγγραφέας και δημοσιογράφος Σλαβένκα Ντρακουλίτς, μία από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς της Κροατίας, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Η Σλαβένκα Ντρακουλίτς υπήρξε μία από τις πρώτες συγγραφείς που έφεραν τους φεμινιστικούς αγώνες στον δημόσιο διάλογο, στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Γεννημένη στην Ριέκα το 1949, ξεκίνησε την συγγραφική της καριέρα στην δεκαετία του 1970, αφού σπούδασε Συγκριτική Λογοτεχνία και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ.

Δημοσίευσε ένα πρώτο δοκίμιο με τίτλο «Τα θανάσιμα αμαρτήματα του φεμινισμού» το 1984. Τρία χρόνια αργότερα εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστόρημα «Ολογράμματα του Φόβου».

Τα έργα της έχουν μεταφρασθεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και έχουν συχνά ως θέμα τη γυναικεία μοίρα, αλλά και το τέλος του κομμουνισμού, την άνοδο του εθνικισμού, τον πόλεμο που ξέσπασε με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Στο τέλος της ζωής της έγραψε για την αρρώστια, τον φόβο και το θάνατο.

Μεταξύ των βιβλίων που γνώρισαν διεθνή επιτυχία το «Balkan express», «Τα απομεινάρια του κομμουνισμού είναι στην κατσαρόλα» και το μυθιστόρημα «Σαν να μην είμαι εγώ» για την σεξουαλική βία κατά την διάρκεια του πολέμου στην Βοσνία.

Στο «Δεν θα έβλαπταν ούτε μύγα» ασχολείται με τα πορτρέτα των εγκληματιών πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία υπό το πρίσμα της κοινοτοπίας του κακού και της διάπραξής του από τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Ζούσε στην Κροατία και την Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ