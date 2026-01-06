Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, γνωστή για τη συμμετοχή της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» και το «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα», όπου γνωρίστηκε και με τον σύζυγό της Γιώργο Τζώρτζη.

Την είδηση του θανάτου της έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο, η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσά μας. Το πέρασμά της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματα για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».

Η ζωή και η πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην Άνδρο και συμμετείχε σε μία σειρά παραγωγών που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», που συμμετείχε στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και το «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

Στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» συναντήθηκε με τον ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη με τον οποίο έμελλε και να παντρευτούν. Ένα χρόνο αργότερα ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο σήριαλ «Άγνωστος Πόλεμος».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο.