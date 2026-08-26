Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο θρυλικός ηθοποιός Τιμ Κάρι.

Σύμφωνα με το TMZ, ο σταρ των ταινιών «The Rocky Horror Picture Show» και «It» απεβίωσε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας που να συνδέονται με τον θάνατό του.

Tim Curry dead at 80 after legendary film career https://t.co/3CiAdlbUys pic.twitter.com/irO5bWYxyO — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Ο Βρετανός ηθοποιός και τραγουδιστής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012.

Ο Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Λονδίνου και το 1968 συμμετείχε στο αρχικό καστ της παράστασης «Hair» στο West End. Εκεί γνώρισε τον Ρίτσαρντ Ο’Μπράιεν, ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον εμβληματικό ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ για το «The Rocky Horror Show» το 1973, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του.

Με τις αξέχαστες ερμηνείες του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ο Τιμ Κάρι άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της ψυχαγωγίας, κερδίζοντας την αγάπη και την αναγνώριση του κοινού σε όλο τον κόσμο.