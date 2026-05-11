Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Πένινγκτον, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του ως Moff Jerjerrod στο Star Wars: Return of the Jedi, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή στις 10 Μαΐου, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Denville Hall του Λονδίνου, έναν χώρο φιλοξενίας αφιερωμένο σε ανθρώπους του θεάτρου και της υποκριτικής.

Για το ευρύ κοινό, το όνομά του ταυτίστηκε με το σύμπαν του Star Wars, χάρη στην εμφάνισή του στην ταινία Return of the Jedi το 1983, όπου ενσάρκωσε τον διοικητή του δεύτερου Death Star. Παρότι ο ρόλος αυτός του χάρισε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, ο ίδιος αντιμετώπιζε συχνά με αυτοσαρκασμό τη σύνδεσή του με τη δημοφιλή σειρά ταινιών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αστειευτεί λέγοντας πως, παρά τα χρόνια που αφιέρωσε στο θέατρο μετά το Star Wars, πολλοί εξακολουθούσαν να τον θυμούνται αποκλειστικά από εκείνον τον ρόλο.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή, ωστόσο, ήταν πολύ ευρύτερη. Ο Πένινγκτον υπήρξε για χρόνια βασικό στέλεχος της Royal Shakespeare Company, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις έργων του Σαίξπηρ, όπως τα Hamlet και King Lear. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με αξιοσημείωτες συμμετοχές, μεταξύ άλλων, και στην ταινία The Iron Lady, όπου υποδύθηκε τον Βρετανό πολιτικό Michael Foot δίπλα στη Μέριλ Στριπ.

Συγκίνηση προκάλεσε και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ηθοποιού Miriam Margolyes, η οποία αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους από τα χρόνια του Cambridge, χαρακτηρίζοντάς τον έναν σπουδαίο, ευφυή και βαθιά καλλιεργημένο άνθρωπο.

Με περισσότερες από εκατό συμμετοχές σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, ο Μάικλ Πένινγκτον αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή, έχοντας συνδέσει το όνομά του τόσο με το κλασικό θέατρο όσο και με μία από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών.

