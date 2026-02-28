Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Σεντάκα, που αποθέωσε τα πρώτα χρόνια του ροκ εν ρολ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 με τραγούδια όπως το “Laughter in the Rain”, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, από αιτία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού», έγραψε η οικογένειά του στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αληθινό θρύλο της ροκ εν ρολ».

Τα τραγούδια του διασκευάστηκαν από ερμηνευτές όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Φρανκ Σινάτρα.

Ο Σεντάκα μεγάλωσε στη γειτονιά Μπράιτον Μπιτς του Μπρούκλιν, σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που μοιραζόταν με 11 συγγενείς.

Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και πό τις πρώτες του επιτυχίες ήταν η σύνθεση του “Stupid Cupid” για μια από τις πιο δημοφιλείς Αμερικανίδες τραγουδίστριες της εποχής, την Connie Francis.

Ο Σεντάκα, ένας καταξιωμένος πιανίστας, έγινε αστέρι από μόνος του στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με ποπ επιτυχίες όπως το “Breaking Up Is Hard To Do”.

Η δημοτικότητά του εξασθένισε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, καθώς συγκροτήματα όπως οι Beatles έγιναν της μόδας, αλλά αναβίωσε τη δεκαετία του 1970 με αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Laughter in the Rain” και “Bad Blood”.

Το τραγούδι «Love Will Keep Us Together» έγινε Νο. 1 επιτυχία για το δίδυμο Captain & Tennille το 1975.

Ο Sedaka είχε αποσυρθεί από τα charts τη δεκαετία του 1980 αλλά οι εμφανίσεις του ήταν πάντα αξιοσημείωτες.

Πηγή: CNN