Ο αμερικανός εικαστικός καλλιτέχνης Πίτερ Μαξ, δημιουργός μεταξύ άλλων το 1969 του εξώφυλλου του άλμπουμ «Yellow Submarine» των Beatles, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ο γιος του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Γεννημένος το 1937 στο Βερολίνο, ο Πίτερ Μαξ υποχρεώθηκε να διαφύγει με την οικογένειά του από τη ναζιστική Γερμανία και τη δεκαετία του 1960 έγινε ένας καλλιτέχνης του οποίου οι συνθέσεις με τα ζωηρά χρώματα, εμπνευσμένες από τον ψυχεδελισμό, έγιναν γνωστές μέσω μιας ολόκληρης γκάμας προϊόντων.

Στη συνέχεια είχε δημιουργήσει στα χρόνια του 1980 το πρώτο λογότυπο του μουσικού σταθμού MTV και ήταν ο «επίσημος καλλιτέχνης» του ποδοσφαιρικού Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1994 που είχε διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα θυμόμαστε την εξαιρετική δημιουργικότητά του, την ανθρώπινη ζεστασιά του, την περιέργειά του και τον τρόπο του να βλέπει ομορφιά και δυνατότητες παντού», δήλωσε ο γιος του, ο Άνταμ Μαξ, στην ανακοίνωσή του στο ABC News.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ