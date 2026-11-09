Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης, με τη θλιβερή είδηση να γίνεται γνωστή μέσω σχετικής ανάρτησης από την κόρη του, Λίλιαν.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Σπάρτη και πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, από την οποία αποφοίτησε το 1959.

Η πορεία στο Θέατρο

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ξεκίνησαν από το Θέατρο Τέχνης, στο οποίο συμμετείχε για σειρά ετών σε πολλές παραγωγές:

Ακολούθησε συνεργασία με σημαντικούς θιάσους, λαμβάνοντας μέρος σε έργα όπως «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Τουργκένιεφ (θίασος Αλεξανδράκη – Γεωργούλη), «Αρμένικο Φεγγάρι» του Νίκου Φώσκολου (σκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη) και «Ειρήνη» του Αριστοφάνη (σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη).

Στο Εθνικό Θέατρο κατά την περίοδο 1982 έως 1993 κατέγραψε παρουσία σε 15 παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Οθέλλος» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Ο Βασιλικός» του Αντωνίου Μάτεση, «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ και «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά.

Οι ρόλοι στον Κινηματογράφο και η Φίνος Φιλμ

Στη μεγάλη οθόνη έκανε το ντεμπούτο του το 1960 με το έργο «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι» του Γρηγόρη Γρηγορίου, ενώ συμμετείχε και στην ταινία «Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1966 εγκαινίασε τη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ μέσω της ταινίας «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Η σύμπραξη με την εταιρεία συνεχίστηκε έως το 1973 σε άλλες δέκα ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των:

«Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω»

«Εν Ονόματι του Νόμου»

«Εσχάτη Προδοσία»

«Θέμα Συνειδήσεως» (σε σκηνοθεσία Πέτρου Λύκα, η οποία αποτέλεσε την τελευταία του ταινία με τη Φίνος Φιλμ)

Η τελευταία του εμφάνιση στον Κινηματογράφο καταγράφηκε το 1985, στην παραγωγή «Θερμοκήπιο».

Παρουσία στην τηλεόραση και συγγραφικό έργο

Στην ελληνική τηλεόραση άφησε το στίγμα του μέσα από γνωστές σειρές, όπως «Ο Άγνωστος Πόλεμος», «Εν Τούτω Νίκα», «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής». Παράλληλα, συμμετείχε σε περισσότερες από δέκα τηλεοπτικές θεατρικές παραστάσεις για την ΕΡΤ, ερμηνεύοντας ρόλους σε κείμενα κορυφαίων θεατρικών συγγραφέων.

Τις τελευταίες δεκαετίες είχε επιλέξει να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2011 παρουσίασε το συγγραφικό του έργο μέσα από την κυκλοφορία του μυθιστορήματος «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Άγκυρα.