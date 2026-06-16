Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο αιφνίδιος θάνατος της ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών. Παρότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση, νέες πληροφορίες για τις τελευταίες ώρες της ζωής της έρχονται συνεχώς στο φως.

Η γνωστή ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Kızılcık Şerbeti, πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Η Ετζέ Ιρτέμ είχε γεννηθεί στις 14 Ιουνίου 1991 και είχε γιορτάσει τα 35α γενέθλιά της μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, η ηθοποιός πέθανε στο σπίτι της, όπου βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή καρδιακή προσβολή, ωστόσο τα οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Νέα στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεση της μητέρας της, Νουριγιέ Ιρτέμ, ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες της ζωής της. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Cansu Canan ile Yeni Sayfa» του SHOW TV, μητέρα και κόρη είχαν παρευρεθεί το απόγευμα σε γιορτή γενεθλίων κοντά στο σπίτι τους.

Όπως κατέθεσε η μητέρα της στις Αρχές, μετά την επιστροφή τους στο σπίτι η 35χρονη πήρε την αντικαταθλιπτική της αγωγή. Επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ, η μητέρα της τη βοήθησε να ξαπλώσει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας την άκουσε να σηκώνεται για λίγο και στη συνέχεια να επιστρέφει στο κρεβάτι της.

Το επόμενο πρωί, όταν προσπάθησε να την ξυπνήσει για να πάρουν πρωινό, δεν έλαβε καμία απάντηση. Μπαίνοντας στο δωμάτιό της, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ παρατήρησε την παρουσία υγρού που έβγαινε από το στόμα της. Στην κατάθεσή της ανέφερε επίσης ότι η κόρη της κατανάλωνε συχνά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ενώ παράλληλα λάμβανε ισχυρή αντικαταθλιπτική αγωγή.

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Η πορεία της στην υποκριτική

Η Ετζέ Ιρτέμ αποφοίτησε το 2014 από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Εκτέλεσης του Yaşar University και έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία, συμμετέχοντας σε γνωστές τουρκικές παραγωγές όπως Yeni Gelin, Bay Yanlış, Mahkum, Yasak Elma και Sandık Kokusu.

Ο ξαφνικός θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Τουρκία, με συναδέλφους και θαυμαστές να την αποχαιρετούν ως μια καλλιτέχνιδα που βρισκόταν ακόμη σε ενεργή δημιουργική πορεία.

Η Ετζέ Ιρτέμ αφήνει πίσω της ένα έργο που, αν και σύντομο, συνδέθηκε με μερικές από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές της σύγχρονης τουρκικής τηλεόρασης.