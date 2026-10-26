Σε ηλικία μόλις 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Μπάουζα, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός φωνής που έδωσε ζωή σε ορισμένους από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων ο Μπαγκς Μπάνι, ο Ντάφι Ντακ και ο Πόρκι Πιγκ. Με τις ερμηνείες του συνέβαλε στη διατήρηση της ξεχωριστής ταυτότητας των Looney Tunes, φέρνοντας τους κλασικούς ήρωες κοντά σε νέες γενιές θεατών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι ο καλλιτέχνης πέθανε αιφνιδίως. Σύμφωνα με το Variety, ο Μπάουζα άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο σπίτι του, με αιτία θανάτου την υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε αρκετές πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσά τους ήταν η ταινία κινουμένων σχεδίων «Coyote vs. Acme», η οποία κυκλοφόρησε το φετινό καλοκαίρι, καθώς και το «Forgotten Island».

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Από θαυμαστής των Looney Tunes σε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές τους

Ο Έρικ Μπάουζα γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά και είχε φιλιππινέζικη καταγωγή. Από μικρή ηλικία αγαπούσε τα Looney Tunes και διασκέδαζε μιμούμενος τις φωνές των χαρακτήρων τους, χωρίς να γνωρίζει τότε ότι αυτή η παιδική του συνήθεια θα αποτελούσε αργότερα τη βάση της επαγγελματικής του πορείας.

Σε συνέντευξή του στο NBC News το 2021, είχε μιλήσει για τη διαχρονική απήχηση της σειράς, τονίζοντας ότι το χιούμορ της μπορεί να γίνει κατανοητό από ανθρώπους με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές καταβολές. «Τα Looney Tunes ξεπερνούν κάθε γλώσσα και κάθε πολιτισμό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η προέλευση κάποιου δεν αποτελεί εμπόδιο για να καταλάβει το χιούμορ τους.

Η αγάπη του για τους συγκεκριμένους ήρωες μετατράπηκε σε μια σημαντική καριέρα στον χώρο της φωνητικής υποκριτικής. Το 2021, στην ταινία «Space Jam: A New Legacy», ανέλαβε τις φωνές του Ντάφι Ντακ, του Πόρκι Πιγκ, του Έλμερ Φαντ και του Φόγκχορν Λέγκχορν. Στη συνέχεια επέστρεψε στους ίδιους ρόλους για το «Coyote vs. Acme», προσθέτοντας στη λίστα των ερμηνειών του και τον Ρόουντ Ράνερ.

Σημαντική στιγμή στη φιλμογραφία του ήταν επίσης η συμμετοχή του στο «The Super Mario Bros. Movie» του 2023, όπου έδωσε τη φωνή στον Toad General, γνωστό ως στρατηγό των Φρύνων. Εμφανίστηκε φωνητικά και στη συνέχεια της ταινίας, «The Super Mario Galaxy Movie», η οποία συγκαταλεγόταν στις πέντε εμπορικότερες ταινίες παγκοσμίως για τη χρονιά κυκλοφορίας της.

Η προσφορά του στην τηλεόραση αναγνωρίστηκε με σημαντικές διακρίσεις. Από το 2022 έως το 2025, ο Μπάουζα κέρδισε συνολικά τρία βραβεία Emmy για τις εξαιρετικές φωνητικές ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους διακεκριμένους καλλιτέχνες του συγκεκριμένου χώρου.

Το συγκινητικό αντίο της Warner Bros.

Τη θλίψη του για την απώλεια του ηθοποιού εξέφρασε ο Τσάνινγκ Ντάντζι, πρόεδρος της Warner Bros. Television Group και των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων. Σε δήλωσή του, την οποία μετέδωσε το Hollywood Reporter, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ταλέντο του Μπάουζα και στη χαρά που προσέφερε με τη δουλειά του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως υπογράμμισε, ο ηθοποιός συνέχισε την παράδοση σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως ο Μελ Μπλανκ, ο οποίος είχε συνδέσει τη φωνή του με πολλούς από τους εμβληματικότερους χαρακτήρες των Looney Tunes. Ο Ντάντζι σημείωσε ακόμη ότι ο ίδιος ο Μπάουζα θεωρούσε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του το γεγονός ότι συνέβαλλε στη διατήρηση αυτής της θρυλικής κληρονομιάς.

Η πορεία του Έρικ Μπάουζα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια παιδική αγάπη μπορεί να εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή. Μέσα από τις ερμηνείες του, συνέχισε να δίνει φωνή σε χαρακτήρες που έχουν μεγαλώσει μαζί με εκατομμύρια θεατές, διατηρώντας ζωντανό το χιούμορ και τη γοητεία τους στον χρόνο.