Η Βρετανίδα συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, ευρέως γνωστή για την επιτυχημένη σειρά βιβλίων «Ψωνίζω άρα υπάρχω» (Shopaholic), πέθανε σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η συγγραφέας έδωσε μάχη με μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Η Κινσέλα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη σύγχρονη λογοτεχνία και αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως για το χαρακτηριστικό της χιούμορ και τις αξέχαστες ηρωίδες της.

Sophie Kinsella, the author of the bestselling Shopaholic series of novels, has died aged 55.https://t.co/aJ52HR9IpL — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 10, 2025

Ποια ήταν η Σόφι Κινσέλα

Η Σόφι Κινσέλα γεννήθηκε το 1969 στο Λονδίνο. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία και οικονομικά στο Νιου Κόλετζ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί ως δασκάλα και δημοσιογράφος με ειδίκευση σε οικονομικά θέματα. Το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο έγραψε στην ηλικία των 24 ετών και εκδόθηκε με το πραγματικό της όνομα, Μάντελιν Ουίκαμ, αγκαλιάστηκε από αναγνώστες και κριτικούς και μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ.

Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Ανάμεσά τους και η πασίγνωστη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω» (κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη), η οποία έχει γυριστεί κινηματογραφική ταινία. Το μυθιστόρημα «Νοικοκυρά για κλάματα» ήταν υποψήφιο για το British Book Award 2006, ενώ γυρίζεται κινηματογραφική ταινία το «Τρελοκόριτσα» καθώς και το «Με θυμάσαι;». Η συγγραφέας ανακηρύχθηκε «Γυναίκα της Χρονιάς 2009» από τους αναγνώστες του περιοδικού Glamour της Αμερικής. Το «Αναζητώντας την Όντρεϋ» (Εκδόσεις Πατάκη) είναι το πρώτο της εφηβικό μυθιστόρημα. Η Σόφι Κινσέλα ζούσε στο Λονδίνο με τον άνδρα της και τα τρία παιδιά τους.