Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ο Αυστραλός ηθοποιός και πρώην μοντέλο Τζούλιαν ΜακΜάχον, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κέλι, στο Deadline. Ο ΜακΜάχον απεβίωσε στις 2 Ιουλίου στο σπίτι του στη Φλόριντα, τρεις εβδομάδες πριν τα 57α γενέθλιά του.

Ήταν ευρύτερα γνωστός για τους ρόλους του ως Mr.Doom στους Fantastic 4 της Marvel, ως Κόουλ Τέρνερ στη σειρά φαντασίας και μυστηρίου «Οι Μάγισσες» και ως Κρίστιαν Τρόι στην ιατρική σειρά Nip/Tuck. Το 2004 ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «καλύτερος ηθοποιός δραματικής σειράς».

Ο τελευταίος του ρόλος ήρθε νωρίτερα φέτος, στη σειρά του Netflix The Residence, όπου υποδύθηκε τον Στίβεν Ρους, Πρωθυπουργό της Αυστραλίας — έναν ρόλο που είχε στην πραγματικότητα ο πατέρας του, Μπίλι ΜακΜάχον, από το 1971 έως το 1972.

