Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού και πρώην μοντέλου, Άντονι Γκουιντέρα. Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, λόγω επιπλοκών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Ο Γκουιντέρα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από τον περασμένο Μάιο, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρέμεινε για περίπου τρεις εβδομάδες σε μηχανική υποστήριξη, πριν καταλήξει.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Βάλαρι Άντερσον, μιλώντας στο TMZ. Λίγο αργότερα, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του συζύγου της, ζητώντας από φίλους και γνωστούς να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του και να στηρίξουν την οικογένειά τους με τις σκέψεις και τις προσευχές τους.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε και ο πνευματικός οργανισμός Astara, με τον οποίο ο ηθοποιός συνεργαζόταν επί σειρά ετών ως εθελοντής.

Από τον «Νονό III» στις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ

Η κινηματογραφική πορεία του Άντονι Γκουιντέρα ξεκίνησε δυναμικά το 1990, όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Ο Νονός III» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η συμμετοχή του στην εμβληματική παραγωγή αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια σειρά εμφανίσεων σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1990.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Baywatch», το «Star Trek: Deep Space Nine» και το «Valley of the Dolls», ενώ το 1995 έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Species».

Η συγκεκριμένη ταινία του χάρισε και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της καριέρας του, καθώς τιμήθηκε με MTV Movie Award στην κατηγορία «Καλύτερο Κινηματογραφικό Φιλί», για τη σκηνή που μοιράστηκε με τη Νατάσα Χένστριτζ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Γκουιντέρα συμμετείχε σε αρκετές μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, όπως τα «The Rock», «The Postman» και «Armageddon», ενώ εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «High Tide», «The Good News», «The Pretender» και «The Annihilation of Fish».

Οι τελευταίες του τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις καταγράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με συμμετοχές στη σειρά «ER» και στην κωμωδία «L.A. Dicks», πριν αποσυρθεί σταδιακά από τη δημόσια ζωή.

Ο Άντονι Γκουιντέρα αφήνει πίσω τη σύζυγό του Βάλαρι Άντερσον, με την οποία ήταν παντρεμένος για δύο δεκαετίες, καθώς και τον γιο τους, Νικ.