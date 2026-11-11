Ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Τζούνιορ), ο οποίος πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές σειρές «Mike Hammer» και «Titus» και εμφανίστηκε επανειλημμένα στο «Blue Bloods», έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ηθοποιός θεάτρου και κινηματογράφου, απεβίωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σε ηλικία 85 ετών στην Πολωνία.

Η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι, δήλωσε ότι έφυγε από τη ζωή «μετά από μια μακρά και δύσκολη μάχη με μια σοβαρή καρδιακή πάθηση και καρδιακή ανεπάρκεια», στο σπίτι της οικογένειας στη Mαγκνταλένκα της Πολωνίας.

«Ο Στέισι δεν ήταν μόνο ένας θρυλικός ηθοποιός, τον οποίο θαύμαζε και αγαπούσε το κοινό σε όλο τον κόσμο, αλλά και ο πολυαγαπημένος μου σύζυγος, ο σύντροφός μου και η καρδιά της οικογένειάς μας», έγραψε η ίδια. «Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στη ζωή μας. Ωστόσο, το εξαιρετικό του πνεύμα, η αξέχαστη φωνή του και η αγάπη που προσέφερε τόσο απλόχερα θα παραμείνουν για πάντα μαζί μας».

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο Στέισι Κιτς συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, στο Off-Broadway και σε τοπικά θέατρα —συχνά σε έργα του Σαίξπηρ— ενώ προς το τέλος της δεκαετίας άρχισε να αναλαμβάνει ρόλους στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε ως ένας ηλικιωμένος πυγμάχος που συνεργάζεται με έναν νεότερο αθλητή (Jeff Bridges) στην ταινία «Fat City» (1972) του John Huston, υποδύθηκε τον διάσημο πιστολέρο Doc Holliday στο πλευρό της Faye Dunaway στην ταινία «Doc» (1971), και συμπρωταγωνίστησε με τον George C. Scott στο αστυνομικό δράμα «The New Centurions» (1971).

Στις πρώιμες κινηματογραφικές του δουλειές περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «The Life and Times of Judge Roy Bean» (1972), με πρωταγωνιστή τον Paul Newman, «Luther» (1974), όπου ενσάρκωσε τον Martin Luther, καθώς και το «Orville and Wilbur» (1972), στο οποίο υποδύθηκε τον πρωτοπόρο Wilbur Wright.

Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις του, είχε τιμηθεί με μία Χρυσή Σφαίρα, τέσσερα βραβεία Drama Desk, δύο Βραβεία Helen Hayes, ενώ είχε υποψηφιότητες για ένα Βραβείο Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης και ένα Βραβείο Τόνυ.

Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ και στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου. Ο Κιτς διακρίθηκε για πρώτη φορά στο θέατρο εκτός Μπρόντγουεϊ, κερδίζοντας δύο βραβεία Obie για διακεκριμένη ερμηνεία. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Ο πόνος της σιωπής (1968) και επιδοκιμάστηκε από τους κριτικούς για την ερμηνεία ενός ξοφλημένου μποξέρ στην ταινία του Τζον Χιούστον Βρόμικη πόλη (1972). Ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο Indians του Άρθουρ Κόπιτ.

Ο Κιτς ήταν γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό για την ερμηνεία του ως φανταστικός ιδιωτικός ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεοπτική σειρά Mike Hammer του 1980 και σε πολλές συνέχειές του, για την οποία ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα το 1984. Έπαιξε δεύτερους ρόλους στις ταινίες Up in Smoke (1978) και Κι εμείς θα ζούμε μπέικα (1981) και στην κωμική σειρά Titus (2000–2002).

Κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα και ήταν υποψήφιος για ένα Βραβείο Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης στον ρόλο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ στην τηλεοπτική μίνι σειρά Hemingway (1988).

Ως καταξιωμένος σαιξπηρικός ηθοποιός, εισήχθη στο Theatre Hall of Fame και τιμήθηκε με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ το 2019.

Ήταν γιος του θεατρικού σκηνοθέτη Στέισι Κιτς του πρεσβύτερου και μεγαλύτερος αδερφός του ηθοποιού Τζέιμς Κιτς.

Είχε παντρευτεί τέσσερις φορές. Με την Κάθριν Μπέικερ το 1964, με τη Μέριλιν Άικεν το 1975, με την Τζιλ Ντοναχιού το 1981 και με τη Μαλγκόσια Τομάσι το 1986, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά τον Σάνον Κιτς και την Καρολίνα Κιτς. Το 2015, ο Κιτς έγινε Πολωνός πολίτης.