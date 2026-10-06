Ο Τζέφρι Άρτσερ, βρετανός συγγραφέας βιβλίων μπεστ-σέλερ και πρώην πολιτικός που φυλακίσθηκε επειδή είπε ψέματα σε μια πολύκροτη υπόθεση δυσφήμησης, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος HarperCollins που εξέδιδε τα βιβλία του.

Ο Άρτσερ έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του σε όλο τον κόσμο και είναι γνωστός για τα συναρπαστικά θρίλερ του, όπως το «Not a Penny More, Not a Penny Less” («Ούτε Δεκάρα Παραπάνω») και το «Kane & Abel» («Κάιν και Άβελ», αμφότερα κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Bell). Το τελευταίο μυθιστόρημά του, με τίτλο «Adam and Eve», πρόκειται να κυκλοφορήσει σήμερα.

Η Κέιτ Έλτον, διευθύνουσα σύμβουλος του HarperCollins στη Βρετανία και επιμελήτρια των βιβλίων του Άρτσερ, ανέφερε σε δήλωση: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι που χάσαμε έναν συγγραφέα ο οποίος χάρισε χαρά σε γενιές αναγνωστών – και έναν αληθινό φίλο».

Ο Τζέφρι Άρτσερ ήταν επίσης ένας εξέχων πολιτικός των Συντηρητικών, ο οποίος είχε μια σύντομη βουλευτική θητεία πριν γίνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κόμματος στα μέσα της δεκαετίας του 1980 επί της τότε πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ωστόσο ήταν εξίσου γνωστός για την πολύ ηχηρή δημόσια πτώση του.

Το 1987, ο Άρτσερ κατέθεσε αγωγή κατά της ταμπλόιντ Daily Star επειδή είχε υποστηρίξει πως είχε πληρώσει μια γυναίκα για σεξ, με αποτέλεσμα να κερδίσει αποζημίωση 500.000 στερλινών, ποσό ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 1999, όταν επελέγη ως ο υποψήφιος των Συντρητικών για να γίνει ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος του Λονδίνου. Ένας πρώην φίλος του τον κατηγόρησε τότε ότι είχε πει ψέματα και τελικά ο Άρτσερ κατηγορήθηκε για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να καταδικασθεί σε φυλάκιση τεσσάρων ετών. Εξέτισε δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έγραψε το βιβλίο του «A Prison Diary» (Ημερολόγιο Φυλακής).

Η φήμη του Άρτσερ ως μιας από τις πιο πολυτάραχες προσωπικότητες στη βρετανική δημόσια ζωή δεν έβλαψε τη λογοτεχνική καριέρα του. Τα βιβλία του πωλήθηκαν σε 119 χώρες, σύμφωνα με τον HarperCollins. Έμεινε συνολικά πεντέμισι χρόνια στον κατάλογο μπεστ-σέλερ των New York Times.

Επρόκειτο να μιλήσει για το τελευταίο μυθιστόρημά του αυτό το σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ και είχε πρόσφατα εμφανισθεί σε ραδιοφωνικές εκπομπές για να προωθήσει το βιβλίο.

Ο HarperCollins ανακοίνωσε ότι πέθανε ξαφνικά και ειρηνικά «ενώ βρισκόταν εν μέσω συγγραφής».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ